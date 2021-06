I precedenti Ungheria vs Francia

Potremmo anche scrivere che l’Ungheria è il tabù europeo della Francia. Perché le due nazionali sono state avversarie per 4 volte nel torneo più prestigioso del Vecchio Continente (sempre nella fase di qualificazione) e… mai i Bleus hanno centrato la vittoria.

I quattro incroci sono piuttosto datati, fra la metà degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.

Gli ultimi due erano validi per il gruppo 2 che portava a Euro 1972: il 24 aprile 1971, Ungheria-Francia terminò col punteggio di 1-1; il 9 ottobre dello stesso anno, Francia-Ungheria si chiuse con uno 0-2.

Magiari che chiusero il raggruppamento davanti a tutte le altre nazionali e che si sarebbero arresi soltanto in semifinale all’Urss (perdendo poi anche la finalina di consolazione contro il Belgio).

