Commento post partita di mister Di Natale

Al termine di Carrarese – Lucchese conclusasi con il punteggio di 3-1, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Antonio Di Natale: “In settimana ho lavorato, particolarmente, sulla testa dei singoli giocatori e di tutto il gruppo. La risposta e’ stata davvero importante ma non sono sorpreso perche’ ci sono valori non da poco in questa Carrarese. E’ la vittoria dei ragazzi da dedicarsi per regalare un po’ di tranquillita’ all’ambiente.

Mi piace sottolineare la personalita’ con cui siamo scesi in campo in questa sorta di finale e la qualita’ delle giocate proposte che ha, davvero, messo ancora piu in difficolta il nostro avversario.

Nella nostra partita c’e’ stato un po’ di tutto, a partire dal tempismo sulle seconde palle ma , soprattutto, ci siamo sciolti trovando la conclusione in porta ed, in generale, una pericolosita’ negli ultimi sedici metri che ormai era smarita da un po’. Ritrovare il mordente in zona goal aiuta la squadra a sbloccarsi ed essere piu fluida nella manovra.

E’ vero che attacchiamo in tanti ma sappiamo essere corali anche in fase di non posseso con tanto sacrificio in pressione sul portatore di palla della Lucchese.

Tre punti d’oro ma da usare in vista della prossima partita come viatico ad un’altra gara focale nella nostra stagione perche’ se continuiamo in questo modo non abbiamo molto da temere”.