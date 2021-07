Gianluca D’Auria rinnova fino al 2023

Carrarese calcio 1908 informa di aver prolungato l’accordo contrattuale con il calciatore Gianluca D’auria che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2023.

Le parole dell’attaccante esterno Gianluca D’auria, successivamente al prolungamento del proprio contratto con Carrarese calcio:

“Sono estremamente soddisfatto di avere un’opportunita’ del genere perche’ mi consente di sentirmi parte integrante di un progetto e di una famiglia che e’ quella azzurra.

Non e’ stata una totale sorpresa questo rinnovo perche’ sono consapevole della stima e considerazione che c’e’ verso di me e quindi sta a me ripagare tutti questi attestati.

Sappiamo come e’ andata la scorsa stagione sia a livello personale per via del grave infortunio che a livello di squadra. Adesso serve ripartire e gia’ in ritiro si lavora tanto e bene ma soprattutto si sta creando un gruppo giusto a cui piace stare insieme e questo aspetto puo’ fare la differenza alla lunga. “