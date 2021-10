Intervista a Simone Bramante

Carrarese calcio intervista il frizzante mancino Simone Bramante, classe ’98 impiegato in ben sei gare in questi primo scorcio di campionato centrando anche la prima rete, proprio nell’ultimo turno allo stadio “R. Galli” di Imola.

Su Carrarese-Imolese:”La gara e’ stata ben preparata, abbiamo studiato gli avversari e conoscendo le loro caratteristiche dei nostri, per averli già affrontati in coppa si e’ cercato di impedire il loro gioco dal basso. La partenza non è stata del tutto positiva, ma pareggiando con Doumbia dopo poco, abbiamo potuto sviluppare piu’ facilmente il nostro gioco. L’ Imolese ha sofferto il nostro pressing alto, l’aggressione sulle seconde palle e i veloci ribaltamenti di fronte.

Un primo tempo ed una ripresa gestiti con personalita’ ci hanno, addirittura, fatto divertire in campo. Segnare aiuta a farlo di nuovo e questo poker puo’ essere un bello spot al lavoro che stiamo facendo”.

Sull’avventura in maglia azzurra: “L’occasione di potersi confrontare in un campionato professsionistico indossando una maglia importante e pesante mi ha costretto a mettermi al pari con gli altri sia fisicamente che tecnicamente e tatticamente, venendo da un’esperienza nei dilettanti non sarebbe potuto essere diversamente. Sento la fiducia del Mister ed anche dei compagni. Credo che la mia crescita possa essere certificata dal fatto che nasco esterno alto ed oggi, riesco con il lavoro ed i consigli dello staff, ad essere piu’ al centro del gioco piu’ dentro il campo provando a strappare con rapidita’ puntando la porta o pronto per lo scarico giocando tanti palloni.

Ovviamente, posso migliorare anche se poche ore fa e’ arrivato il primo goal nel professionismo e non posso che essere contento sapendo, pero’, che posso trovare altre marcature in questa stagione”.

Su Carrarese-Pistoiese: “Una partita che mette in palio punti importanti. Giochiamo in casa e dobbiamo cercare il massimo. La Pistoiese e’ molto corta in fase difensiva e senza pazienza e tranquillita’ non ne verremo a capo agevolmente.

Fisicamente e tecnicamente e’ una gara alla portata, in qualsiasi modo sarebbe importante andare in vantaggio, una volta tanto, per poi cercare di imbucare in ripartenza i nostri avversari. “