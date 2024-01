Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso con il Brescia calcio, a titolo temporaneo con riconoscimento del diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, la cessione del diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive del difensore Raffaele Cartano.

Al calciatore viene rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e la dedizione mostrata in maglia azzurra augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale