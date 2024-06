Biglietti ospiti per la finale di andata, come vedere Vicenza-Carrarese

L’annuncio della due società

Si comunicano le modalità di prevendita dei tagliandi per assistere alla finale di andata dei Playoff Serie C Now tra LR Vicenza e Carrarese, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, mercoledì 5 giugno, alle ore 21:00.

La gara è organizzata dalla Lega Pro, pertanto la partita per i padroni di casa non è inclusa nell’abbonamento acquistato ad inizio stagione e gli abbonati dovranno procedere all’acquisto del tagliando per assistere alla gara.

Settore Ospiti Curva Nord (capienza 1.200 posti) I residenti nella regione Toscana e Liguria dovranno acquistare obbligatoriamente i biglietti per il Settore Ospiti. Apertura prevendita dalle ore 16:00 di lunedì 3 giugno e sino alle ore 19:00 di martedì 4 giugno.

Prezzi (inclusi diritti di prevendita): intero € 14,00; ridotto under 18, over 60 e donne € 10,00; ridotto under 10 € 7,00