Conferenza post partita di Carrarese-Padova (0-0)

Al

termine

della

gara

tra

Carrarese

e

Padova

(0-0),

seconda

giornata

del

campionato

di

Serie

BKT

2025/2026,

mister

Antonio

Calabro

e

Nikola

Sekulov

hanno

parlato

ai

microfoni

della

sala

stampa

dello

Stadio

Comunale

“Dei

Marmi

–

Quattro

Olimpionici

Azzurri”

di

Carrara.

Le

riflessioni

del

Mister

nel

post-partita:

“Abbiamo

provato

in

tutti

i

modi

a

sfondare

il

muro

difensivo

dei

nostri

avversari,

ma

siamo

andati

a

sbattere

contro

la

strategia

di

un’ottima

squadra,

che

ci

ha

dato

del

filo

da

torcere,

disponendosi

a

cinque

dietro

con

quattro

centrocampisti

e

un

attaccante

per

coprire

tutte

le

linee

di

passaggio.

Non

sono

soddisfatto

della

manovra,

poiché

troppo

lenta,

soprattutto

nelle

transizioni

offensive

e

questo

ci

ha

penalizzato,

risultando

così

prevedibili

agli

occhi

dei

nostri

avversari.

Nel

secondo

tempo

abbiamo

provato

anche

a

cambiare

modulo,

abbassando

alcuni

giocatori

offensivi

ed

inserendo

profili,

come

Belloni

e

Accornero,

per

provare

a

non

dare

punti

di

riferimento

alla

loro

difesa,

magari

sfruttando

le

loro

caratteristiche

da

brevilinei.

Alla

fine,

però

accetto

il

punto,

dispiace

solo

non

aver

sfruttato

la

superiorità

numerica

che

soprattutto

sul

finale

di

gara

avrebbe

potuto

essere

decisiva.

Ad

ogni

modo,

sfrutteremo

la

sosta

per

analizzare

il

perché

alcune

cose

oggi

non

abbiamo

funzionato,

come

i

movimenti

e

le

verticalizzazioni

sulle

due

punte.

Inoltre,

avere

più

tempo

per

lavorare

ci

darà

la

possibilità

di

inserire

meglio

i

nuovi

acquisti,

tra

cui

proprio

Sekulov,

che

è

entrato

molto

bene

in

gara,

dando

vivacità

alla

nostra

manovra

offensiva.

Questa

partita

ci

deve

insegnare,

qualora

ce

ne

fosse

bisogno,

che

ci

attenderà

un

campionato

durissimo

e

che

la

Carrarese,

per

salvarsi,

dovrà

lottare

con

le

unghie

e

con

i

denti

in

ogni

match

per

arrivare

all’obiettivo

salvezza.

Per

quanto

riguarda

gli

indisponibili,

Schiavi

si

è

stirato

e

non

abbiamo

certezze

sulle

tempistiche

legate

al

suo

rientro,

dunque

siamo

in

attesa

degli

esami.

Distefano

ha

un

problema

alla

spalla,

mentre

Torregrossa

è

rimasto

fuori

solo

in

via

precauzionale

per

un

riacutizzarsi

di

un

vecchio

fastidio.”

Le

parole

del

nuovo

attaccante

azzurro,

Nikola

Sekulov,

all’esordio

in

maglia

azzurra:

“Sono

felice

per

il

mio

esordio

con

questa

maglia,

ho

giocato

diverse

volte

qui

da

avversario

ammirando

la

bellezza

dell’atmosfera

che

si

respira

in

questo

stadio,

e

avere

oggi

la

possibilità

di

vivere

tutto

ciò

mi

rende

orgoglioso.

Certamente,

mi

dispiace

per

il

risultato,

perché

potevamo

portare

a

casa

punti,

dando

continuità

alla

vittoria

di

La

Spezia,

ma

il

Padova

si

è

dimostrato

un

avversario

difficile

da

affrontare

ed

è

per

questo

che

dobbiamo

vivere

questo

pareggio

come

un

punto

in

più

verso

il

nostro

obiettivo

stagionale.

Fisicamente

mi

sento

bene,

mi

sono

allenato

regolarmente

in

questa

preseason.

Sono

a

disposizione

del

gruppo

e

spero

di

poter

aiutare

con

regolarità

la

squadra

ogni

settimana,

inoltre,

parlando

con

il

Mister,

ho

avuto

modo

di

condividere

la

sua

visione

tattica

e

sono

felice

che

mi

reputi

un’arma

importante

per

attaccare

la

profondità

e

gli

spazi,

proprio

come

mi

ha

detto

oggi

prima

di

entrare.”