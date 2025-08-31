Conferenza post partita di Carrarese-Padova (0-0)

Al
termine
della
gara
tra
Carrarese
e
Padova
(0-0),
seconda
giornata
del
campionato
di
Serie
BKT
2025/2026,
mister
Antonio
Calabro
e
Nikola
Sekulov
hanno
parlato
ai
microfoni
della
sala
stampa
dello
Stadio
Comunale
“Dei
Marmi
–
Quattro
Olimpionici
Azzurri”
di
Carrara.
Le
riflessioni
del
Mister
nel
post-partita:
“Abbiamo
provato
in
tutti
i
modi
a
sfondare
il
muro
difensivo
dei
nostri
avversari,
ma
siamo
andati
a
sbattere
contro
la
strategia
di
un’ottima
squadra,
che
ci
ha
dato
del
filo
da
torcere,
disponendosi
a
cinque
dietro
con
quattro
centrocampisti
e
un
attaccante
per
coprire
tutte
le
linee
di
passaggio.
Non
sono
soddisfatto
della
manovra,
poiché
troppo
lenta,
soprattutto
nelle
transizioni
offensive
e
questo
ci
ha
penalizzato,
risultando
così
prevedibili
agli
occhi
dei
nostri
avversari.
Nel
secondo
tempo
abbiamo
provato
anche
a
cambiare
modulo,
abbassando
alcuni
giocatori
offensivi
ed
inserendo
profili,
come
Belloni
e
Accornero,
per
provare
a
non
dare
punti
di
riferimento
alla
loro
difesa,
magari
sfruttando
le
loro
caratteristiche
da
brevilinei.
Alla
fine,
però
accetto
il
punto,
dispiace
solo
non
aver
sfruttato
la
superiorità
numerica
che
soprattutto
sul
finale
di
gara
avrebbe
potuto
essere
decisiva.
Ad
ogni
modo,
sfrutteremo
la
sosta
per
analizzare
il
perché
alcune
cose
oggi
non
abbiamo
funzionato,
come
i
movimenti
e
le
verticalizzazioni
sulle
due
punte.
Inoltre,
avere
più
tempo
per
lavorare
ci
darà
la
possibilità
di
inserire
meglio
i
nuovi
acquisti,
tra
cui
proprio
Sekulov,
che
è
entrato
molto
bene
in
gara,
dando
vivacità
alla
nostra
manovra
offensiva.
Questa
partita
ci
deve
insegnare,
qualora
ce
ne
fosse
bisogno,
che
ci
attenderà
un
campionato
durissimo
e
che
la
Carrarese,
per
salvarsi,
dovrà
lottare
con
le
unghie
e
con
i
denti
in
ogni
match
per
arrivare
all’obiettivo
salvezza.
Per
quanto
riguarda
gli
indisponibili,
Schiavi
si
è
stirato
e
non
abbiamo
certezze
sulle
tempistiche
legate
al
suo
rientro,
dunque
siamo
in
attesa
degli
esami.
Distefano
ha
un
problema
alla
spalla,
mentre
Torregrossa
è
rimasto
fuori
solo
in
via
precauzionale
per
un
riacutizzarsi
di
un
vecchio
fastidio.”
Le
parole
del
nuovo
attaccante
azzurro,
Nikola
Sekulov,
all’esordio
in
maglia
azzurra:
“Sono
felice
per
il
mio
esordio
con
questa
maglia,
ho
giocato
diverse
volte
qui
da
avversario
ammirando
la
bellezza
dell’atmosfera
che
si
respira
in
questo
stadio,
e
avere
oggi
la
possibilità
di
vivere
tutto
ciò
mi
rende
orgoglioso.
Certamente,
mi
dispiace
per
il
risultato,
perché
potevamo
portare
a
casa
punti,
dando
continuità
alla
vittoria
di
La
Spezia,
ma
il
Padova
si
è
dimostrato
un
avversario
difficile
da
affrontare
ed
è
per
questo
che
dobbiamo
vivere
questo
pareggio
come
un
punto
in
più
verso
il
nostro
obiettivo
stagionale.
Fisicamente
mi
sento
bene,
mi
sono
allenato
regolarmente
in
questa
preseason.
Sono
a
disposizione
del
gruppo
e
spero
di
poter
aiutare
con
regolarità
la
squadra
ogni
settimana,
inoltre,
parlando
con
il
Mister,
ho
avuto
modo
di
condividere
la
sua
visione
tattica
e
sono
felice
che
mi
reputi
un’arma
importante
per
attaccare
la
profondità
e
gli
spazi,
proprio
come
mi
ha
detto
oggi
prima
di
entrare.”