Torino – Fiorentina: 0-0 il racconto del match



Nella

storia

tra

Fiorentina

e

Torino

si

sono

disputate

152

per

i

viola

50

vittorie,

52

pareggi

e

50

sconfitte.



Il

punteggio

più

frequente

nelle

sfide

in

Serie

A

tra

i

due

club

è

quello

di

1-1,

finale

maturato

in

ben

23

incontri,

l’ultimo

dei

quali

firmato

dalle

reti

di

Kean

e

Gineitis,

il

19

gennaio

2025.



I

viola

vengono

da

un

pareggio

esterno

contro

il

Cagliari

per

1-1

mentre

il

Torino,

nella

prima

giornata,

ha

incassato

un

5-0

contro

l’Inter

a

San

Siro.



A

differenza

di

giovedì,

mister

Pioli

mette

subito

dentro

Piccoli

al

posto

del

bosniaco

affianco

a

Kean

e

dietro

i

due

italiani

ci

sono

Gudmundsson

e

Mandragora

(ex

della

gara)

Sohm

preferito

a

Fagioli

dal

1’.



Torino

con

due

ex

nei

primi

undici:

Simeone

e

Biraghi,

arrivati

entrambi

in

viola

nel

2017.



In

campo

anche

il

neo

acquisto

Asllani,

prestato

dall’Inter.



La

prima

occasione

del

match

è

per

i

granata

con

Casadei

che

si

trova

a

tu

per

tu

con

De

Gea,

grazie

al

passaggio

chiave

di

Simeone,

ma

lo

spagnolo

si

immola

sul

classe

2003

granata.



Fiorentina

che

sviluppa

bene

il

proprio

gioco

senza

trovare

l’ultimo

passaggio

in

questi

primi

15’.



Al

17’

ecco

anche

la

chance

dei

gigliati

con

Dodo

che

calcia

di

controbalzo

da

30

metri,

dopo

aver

visto

Israel

fuori

dai

pali,

ma

la

palla

esce

a

lato

non

di

molto.



Si

alzano

i

giri

del

motore

per

i

viola:

cross

dalla

destra

di

Dodo

per

Kean

che

prova

l’acrobazia

ma

la

sfera

finisce

alta.



Due

conclusioni

per

l’attaccante

viola,

nell’arco

di

dieci

minuti,

dal

limite

dell’area

ma

terminate

alte.



Al

34’

contropiede

della

Fiorentina

con

Sohm

che

innesca

benissimo

Piccoli:

calcia

di

destro

ma

Israel

è

bravo

a

respingere

in

angolo.



Al

38’,

dopo

una

punizione

respinta,

Comuzzo

ci

prova

con

un

destro

di

potenza

ma

il

suo

tiro

sibila

al

lato

destro

del

portiere.



A

quattro

minuti

dal

termine

Simeone

conclude

da

dentro

l’area

con

il

mancino

ma

De

Gea

compie

un

altro

miracolo,

alzando

in

angolo.



Finisce

la

prima

frazione

0-0.

Una

buona

Fiorentina

sta

alzando

l’intensità

di

gioco

e

sta

impensierendo

il

Torino

con

diverse

buone

azioni

senza

però

trovare

ancora

il

gol.



Inizia

il

secondo

tempo

con

due

novità

in

casa

viola:

Fagioli

ma

sopratutto

Kouadio.

Per

il

classe

2006

sarà

infatti

l’esordio

assoluto

in

Serie

A.



Escono

Sohm

(ammonito)

e

Comuzzo.



La

Fiorentina

in

questo

inizio

spinge

forte

per

trovare

il

goal.

Al

53’

Ranieri

crossa

con

il

mancino

per

Dodo

che

di

testa

rimette

in

mezzo

ma

nessuno

raccoglie

il

cross

del

brasiliano.



All’ora

di

gioco

angolo

battuto

da

Gudmundsson,

dopo

un

colpo

di

testa

della

difesa

granata

la

palla

finisce

a

Ranieri

che

strozza

con

il

sinistro.



Al

62’

cambio

in

attacco

per

il

Torino:

fuori

Simeone

e

dentro

Adams.



Dopo

pochi

minuti

esce

Mandragora

e

gli

subentra

Ndour.



Partita

che

rimane bloccata

nei

minuti

successivi

con

le

due

squadre

che

ci

provano

senza

risultato.



Al

75’

escono

Biraghi

e

Ilic

per

Lazaro

e

Gineitis.

Per

la

Fiorentina

invece

esce

Piccoli

per

Dzeko.



Altra

girandola

di

cambi

per

le

due

squadre:

sponda

toro

Asllani

e

Ngonge

fuori

e

dentro

Aboukhlal

e

Tameze,

per

i

viola

Gudmundsson

fuori

per

Fazzini.



La

partita

termina

senza

grandi

altri

sussulti

a

reti

bianche.

Per

la

Fiorentina

sono

due

i

pareggi

consecutivi.



Adesso

sosta

delle

nazionali

e

prossimo

incontro

sabato

13

settembre,

al

Franchi,

contro

il

Napoli.