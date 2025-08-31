Tabellino Carrarese-Padova

Carrarese-

Padova

2ª

Giornata

Serie

BKT

2025/2026

31/08/2025

Ore

19:00

Stadio

Comunale

“Dei

Marmi

–

Quattro

Olimpionici

Azzurri”,

Carrara.

Carrarese

(3-4-2-1):

Bleve,

Imperiale

(C),

Illanes,

Ruggeri

(56’

Bouah),

Zanon

(78’

Belloni),

Parlanti

(46’

Melegoni),

Zuelli,

Cicconi,

Finotto,

Bozhanaj

(68’

Sekulov),

Abiuso

(56’Accornero).

A

disposizione:

Garofani,

Fiorillo,

Salamon,

Oliana,

Belloni,

Melegoni,

Bouah,

Rubino,

Scheffer,

Calabrese,

Sekulov,

Accornero.

Allenatore:

Antonio

Calabro.

Padova

(3-5-2):

Fortin,

Faedo,

Perrotta,

Sgarbi,

Barreca

(84’

Favale),

Baselli

(84’

Crisetig),

Fusi,

Capelli,

Di

Maggio

(64’

Harder),

Bortolussi

(75’

Lasagna),

Varas.

A

disposizione:

Mouquet,

Sorrentino,

Crisetig,

Boi,

Lasagna,

Ghiglione,

Bacci,

Favale,

Harder,

Villa,

Pastina,

Buonaiuto.

Allenatore:

Matteo

Andreoletti.

Marcatori:

X

Ammonizioni:

Carrarese

(3),

Padova

(2)

Espulsioni:

Carrarese

(0),

Padova

(1)

Arbitro:

Andrea

Zanotti.

Assistenti:

Marco

Ceccon,

Marco

Emmanuele.

Quarto

Ufficiale:

Alberto

Ruben

Arena.

VAR:

Alessandro

Di

Paolo.

AVAR:

Emanuele

Prenna.

Al

“Dei

Marmi”

di

Carrara

va

in

scena

la

sfida

tra

Carrarese

e

Padova,

valida

per

la

seconda

giornata

del

campionato

Serie

BKT

2025/2026.

La

compagine

di

Mister

Calabro

reduce

dal

grande

successo

in

casa

dello

Spezia

ospita

la

neopromossa

Padova.

La

prima

vera

occasione

nel

match

capita

sui

piedi

di

Cicconi,

che

al

16’

riceve

lo

scarico

di

Bozhanaj

al

limite

dell’area

e

tenta

una

conclusione

a

giro,

che,

suo

malgrado,

si

spegne

sul

fondo.

Al

19’

ancora

Carrarese

pericolosa,

questa

volta

da

calcio

piazzato:

Bozhanaj

batte

una

punizione

dal

limite

che

termina

alta

di

poco

sopra

la

traversa.

Al

25’

primo

squillo

del

Padova:

un’imbucata

verticale

di

Baselli

premia

il

movimento

di

Varas,

che

viene

anticipato

davanti

al

portiere

dal

provvidenziale

intervento

in

chiusura

di

Ruggeri.

In

questa

fase

centrale,

squadre

ben

schierate

nel

rettangolo

verde:

entrambe

le

compagini

faticano

a

trovare

varchi

nelle

rispettive

difese

avversarie,

e

dunque

partita

molto

chiusa,

con

il

gioco

che

risulta

spezzettato.

Al

termine

del

minuto

di

recupero

concesso,

l’arbitro

Zanotti

manda

le

squadre

nello

spogliatoio

decretando

la

fine

dei

primi

quarantacinque

minuti

di

gara.

In

avvio

di

ripresa

effettua

una

sostituzione

mister

Calabro:

fuori

Parlanti,

dentro

Melegoni.

Al

59’

l’occasione

più

importante

del

match,

sino

ad

ora,

è

per

il

Padova:

un

rilancio

sbagliato

di

Bleve

apre

la

strada

a

Di

Maggio,

che

tenta

una

conclusione

piazzata

dal

limite

sfiorando

il

palo

alla

sinistra

del

portiere

azzurro.

Al

60’

possibile

episodio

chiave

del

match:

Fusi

entra

in

ritardo

su

Bozhanaj

e

per

l’arbitro

non

ci

sono

dubbi,

seconda

ammonizione

ed

espulsione

per

il

numero

8

biancorosso.

Al

68’

mister

Calabro

richiama

dalla

panchina

il

nuovo

arrivato

Sekulov:

è

tempo

del

suo

esordio

in

maglia

azzurra.

Nonostante

l’inferiorità

numerica

è

il

Padova

che,

nella

fase

centrale

di

questa

ripresa,

prova

con

insistenza

a

creare

trame

di

gioco

pericolose,

senza

però

riuscire

a

sfondare

con

concretezza

il

muro

azzurro.

Al

76’

una

pericolosa

ripartenza

della

Carrarese,

condotta

da

Accornero,

culmina

con

una

conclusione

insidiosa

di

Sekulov

dai

venticinque

metri,

che

costringe

Fortin

all’utilizzo

dei

guantoni

per

sventare

la

minaccia.

Al

minuto

87

ancora

una

chance

per

la

squadra

di

casa:

un

colpo

di

testa

di

Sekulov,

abile

nel

ricevere

il

cross

dalla

destra

di

Bouah,

impensierisce

Fortin,

costretto

alla

parata

in

tuffo.

Al

termine

dei

cinque

minuti

di

recupero

concessi

dal

direttore

di

gara

Zanotti,

senza

particolari

sussulti,

da

ambo

le

parti,

termina

con

un

pareggio

a

reti

bianchi

l’esordio

stagionale

al

“Dei

Marmi”.