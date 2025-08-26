Carrarese-Padova: prevendita e modalità di accesso

Carrarese Calcio 1908 rende note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per la gara Carrarese vs Padova valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00, presso lo Stadio Comunale «Dei Marmi– Quattro Olimpionici Azzurri» di Carrara.
Per i tifosi locali la prevendita sarà attiva dalle ore 16:00 di martedì 26 agosto, sul sito https://www.ticketone.it/artist/carrarese-calcio-1908/ oppure in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Si ricorda che dalle ore 19:00 del giorno precedente la gara i prezzi passeranno a tariffa Match Day.
Tariffe e Riduzioni:
- Intero
- Ridotto Over 70 (riduzione valida per i nati prima dal 01/01/1955)
- Ridotto Donna (riduzione valida per tutte le donne)
- Ridotto Under 14 (riduzione valida per i nati dopo il 01/01/2011)
Tribuna Onore:
Intero: 60€
Ridotto Donna: 48€
Ridotto Over 70: 48€
Ridotto Under 14: 30€
Tribuna Centrale:
Intero: 45€
Ridotto Donna: 36€
Ridotto Over 70: 36€
Ridotto Under 14: 23€
Tribuna Laterale:
Intero: 35€
Ridotto Donna: 28€
Ridotto Over 70: 28€
Ridotto Under 14: 17€
Gradinata:
Intero: 22€
Ridotto Donna: 17€
Ridotto Over 70: 17€
Ridotto Under 14: 11€
Curva Nord:
Intero: 14€
Ridotto Donna: 10€
Ridotto Over 70: 10€
Ridotto Under 14: 8€
INFO TIFOSI OSPITI
In virtù delle prescrizioni emerse dalla Determina 33/2025 ed in sede di G.O.S. la vendita seguirà le seguenti limitazioni:
- vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Calcio Padova” ovunque residenti, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S.;
- incedibilità del titolo;
- Divieto di vendita nei punti vendita TicketOne.
- limitazione di capienza a 200 posti;
La prevendita sarà attiva dalle ore 16:00 di mercoledì 27 agosto fino alle ore 19:00 di sabato 30 agosto, tramite il sito ufficiale di Ticketone.
PREZZO BIGLIETTO SETTORE OSPITI: 18€