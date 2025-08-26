Posted on by

Carrarese-Padova: prevendita e modalità di accesso

Carrarese Calcio 1908 rende note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per la gara Carrarese vs Padova valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00, presso lo Stadio Comunale «Dei Marmi– Quattro Olimpionici Azzurri» di Carrara.

Per i tifosi locali la prevendita sarà attiva dalle ore 16:00 di martedì 26 agosto, sul sito https://www.ticketone.it/artist/carrarese-calcio-1908/ oppure in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Si ricorda che dalle ore 19:00 del giorno precedente la gara i prezzi passeranno a tariffa Match Day.

Tariffe e Riduzioni:

  • Intero
  • Ridotto Over 70 (riduzione valida per i nati prima dal 01/01/1955)
  • Ridotto Donna (riduzione valida per tutte le donne)
  • Ridotto Under 14 (riduzione valida per i nati dopo il 01/01/2011)

Tribuna Onore:
Intero: 60€
Ridotto Donna: 48€
Ridotto Over 70: 48€
Ridotto Under 14: 30€

Tribuna Centrale:
Intero: 45€
Ridotto Donna: 36€
Ridotto Over 70: 36€
Ridotto Under 14: 23€

Tribuna Laterale:
Intero: 35€
Ridotto Donna: 28€
Ridotto Over 70: 28€
Ridotto Under 14: 17€

Gradinata:
Intero: 22€
Ridotto Donna: 17€
Ridotto Over 70: 17€
Ridotto Under 14: 11€

Curva Nord:
Intero: 14€
Ridotto Donna: 10€
Ridotto Over 70: 10€
Ridotto Under 14: 8€

INFO TIFOSI OSPITI

In virtù delle prescrizioni emerse dalla Determina 33/2025 ed in sede di G.O.S. la vendita seguirà le seguenti limitazioni:

  • vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Calcio Padova” ovunque residenti, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S.;
  • incedibilità del titolo;
  • Divieto di vendita nei punti vendita TicketOne.
  • limitazione di capienza a 200 posti;

    La prevendita sarà attiva dalle ore 16:00 di mercoledì 27 agosto fino alle ore 19:00 di sabato 30 agosto, tramite il sito ufficiale di Ticketone.

PREZZO BIGLIETTO SETTORE OSPITI: 18€