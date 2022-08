Le curiosità di Spezia-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Spezia e Empoli, valida per la 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma domani, domenica 14 agosto, alle 20.45 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.

I PAREGGI SOLO CONTRO L’EMPOLI – Spezia senza mezze misure nella fase finale della serie A 2021/22, con ultimo pareggio il 9 aprile scorso nello 0-0 proprio al “Castellani” di Empoli; da allora – tra vecchia e nuova stagione – per le “aquile” 2 vittorie e 5 sconfitte in 7 match ufficiali. Al “Picco” anche l’ultimo pareggio è stato contro l’Empoli, 1-1 in campionato il 19 dicembre 2021; da allora si contano 4 vittorie dei padroni di casa e 7 sconfitte in 11 incontri giocati.

SPEZIA ANCORA MAI VITTORIOSO AD UNA “PRIMA” IN A – Lo Spezia, nei 2 precedenti campionati di serie A, mai ha vinto alla prima giornata: sconfitta 1-4 sul neutro di Cesena nel 2020, avversario il Sassuolo e pareggio 2-2 a Cagliari nel 2021.

STORICO EMPOLI: NESSUNA CITTÀ NON CAPOLUOGO PER 15 STAGIONI IN SERIE A – L’Empoli inizia oggi la sua 15° stagione della propria storia alla Serie A. Il sodalizio toscano è diventato, dal campionato 2021/22, quello con il maggior numero di partecipazioni tra le città non capoluogo di provincia che hanno disputato almeno una volta la Serie A su girone unico, staccando il Cesena (fermo a quota 13 edizioni), mentre lo era già per numero di match disputati (500 tondi tondi finora per i toscani festeggiati con la vittoria a Bergamo 1-0 sull’Atalanta, nell’ultima giornata del torneo 2021/22, stabilendo anche il record storico azzurro di vittorie esterne in una sola stagione di A – ben 6 -). A corroborare questi primati, il fatto è che l’Empoli è stata una delle due squadre italiane non capoluogo a giocare le classiche coppe europee: è successo nel 2007/08 grazie al settimo posto del torneo precedente (toscani in coppa Uefa), preceduto nel 1976/77 dal Cesena.

EMPOLI ALLA PRIMA DI A: VIETATO PAREGGIARE – Empoli senza mezze misure nei 14 precedenti esordi in Serie A: mai gli azzurri hanno pareggiato. In bilancio 4 loro successi e 10 sconfitte.

QUATTRO GLI EX DELLA GARA – Dragowski, Mraz e Nikolaou da una parte, Ismajli dall’altra: questi gli ex della sfida tra Spezia e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Dragowski ha vestito la maglia dell’Empoli da gennaio a giugno 2019, con 14 presenze totali; Mraz arrivò ad Empoli nell’estate del 2018 e rimase fino al gennaio del 2019, con 6 presenze e 1 rete. Infine, sempre parlando di ex azzurri, Dimitrios Nikolaou ha giocato 51 gare con la maglia dell’Empoli, da gennaio 2019 a agosto 2021. L’unico ex Spezia è invece Ardian Ismajli, in Liguria nel campionato 2020/21 con 21 presenze 1 rete.

BILANCIO IN EQUILIBRIO PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO CHIFFI – Daniele Chiffi di Padova sarà l’arbitro di Spezia-Empoli, fischietto veneto con 72 gare nella massima serie. Sono 9 i precedenti con gli azzurri, con bilancio di perfetto equilibrio con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La prima sfida risale al settembre del 2013, quando gli azzurri vinsero 2-0 sul campo del Carpi sempre in quella stagione ha arbitrato il pari sul campo del Modena. Chiffi ha poi diretto i due pareggi per 0-0 con Bologna (maggio 2016 al Castellani) e Torino (settembre, sempre del 2016, in casa dei granata); seguono i successi per 3-2 sul Bari (Serie B 17/18) e il 2-0 sul Cagliari nell’agosto del 2018 prima di tre sconfitte: 1-0 sul campo della Lazio nel febbraio del 2019, 2-0 al Castellani contro l’Inter lo scorso ottobre e 1-0 in casa del Milan a marzo del 2022. Sono invece 11 i precedenti con lo Spezia, con 4 vittorie liguri, 5 pareggi e 2 sconfitte.

ZANETTI SCONFITTO NELL’UNICO INCROCIO CON GOTTI – Secondo confronto tecnico ufficiale fra Luca Gotti e Paolo Zanetti dopo il successo del primo sul secondo in Udinese-Venezia 3-0 di serie A, 27 agosto 2021, reti di Pussetto, Deulofeu e Molina.

VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA; SQUADRE DI GOTTI SEMPRE A SEGNO – Mai pareggio nei 3 confronti per Luca Gotti, da allenatore, contro l’Empoli. Ha sempre vinto chi ha giocato in casa, 1 volta il neo-coach spezzino, 2 gli azzurri toscani. Squadre di Gotti sempre in gol nei 270’ presi in esame, totale di 4 marcature.

MAI PAREGGIO IN 3 PRECEDENTI TRA ZANETTI E LO SPEZIA – Mai pareggio nei 3 incroci ufficiali tra Paolo Zanetti, da allenatore, e lo Spezia: 1 successo del coach azzurro e 2 per la compagine ligure.

