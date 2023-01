Pari tra il dolce e l’amore alla Dacia Arena. Empoli è riuscito a portarsi in vantaggio già al 3′ con Baldanzi, ma l’Udinese ha lottato per tutta la partita per rimontare il risultato e ha alla fine pareggiato con Pereyra. Tuttavia, l’espulsione di Akpa Akpro nella seconda metà del match ha impedito all’Udinese di trovare il gol della vittoria. Alla fine, il risultato finale di 1-1 lascia l’amaro in bocca all’Udinese, che non vince da otto gare, ma mostra un buon gioco.

Per l’Empoli, il punto ottenuto è prezioso per la lotta per la salvezza, anche se il vantaggio iniziale lascia il rammarico per i tre punti che sarebbero stati molto importanti.

Gli highlights di Udinese-Empoli 1-1

Il vantaggio azzurro di Baldanzi, il pari friulano di Pereyra; alla Dacia Arena finisce 1-1 tra Udinese e Empoli: rivedi gli highlights della gara su Empoli Football Channel

