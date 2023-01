Verso Udinese-Empoli: il racconto dei precedenti in casa bianconera

Sfida numero 33 quella di mercoledì tra Udinese e Empoli, con un bilancio nei 32 precedenti totali fin qui giocati di 8 vittorie azzurre, 10 pareggi e 14 affermazioni friulane. Parlando delle sole gare giocate in casa bianconera, 16, sono 10 le vittorie dell’Udinese, con 4 pareggi e 2 successi azzurri.

Il primo precedente è quello del 9 marzo 1947, girone B della Serie B, che si chiuse 1-1 con vantaggio azzurro di Micheli e pari di Pin; nuova sfida nel campionato 1949/50, sempre Serie B, con l’Udinese che vinse 4-0 con la doppietta di Farina e le reti di Darin e Perissi.

Passano quasi quarant’anni per un nuovo confronto: il 3 maggio 1987 si gioca la prima sfida in A, con l’Udinese che vinse 3-0 con i gol di Bertoni, Pasa e Branca; nuovo confronto nella stagione 1988/89, in B (l’ultimo confronto in serie cadetta tra le due squadre), con i friulani vittoriosi 1-0 con gol di Catalano.

Si arriva così alla stagione 1997/98, di nuovo in A, con l’Empoli che torna a far punti in Friuli pareggiando 2-2 con la rete di Martusciello e l’autogol di Calori resi vani dai gol di Amoroso e Cappioli; nuova sfida un anno più tardi, chiusa ancora sul pari, stavolta 0-0.

Tante le sfide degli anni duemila, con la sfida tra Udinese e Empoli che si giocò per 5 volte nel corso del primo decennio. L’8 febbraio 2002 l’Udinese vince 2-1, con Iaquinta e Pizarro a in gol per i bianconeri e Vannucchi per gli azzurri. Ancora friulani vittoriosi un anno più tardi, 2-0, con i gol di Sensini e ancora Iaquinta. L’Empoli torna in A nel campionato 2005/06 e cade nuovamente a Udine, 1-0, con rete di Muntari. Il 4 marzo 2007 la prima vittoria azzurra, con Pozzi a decidere la gara e dare la vittoria agli uomini di Cagni. Nuovo, e al momento ultimo, pari nel campionato 2007/08, con l’Empoli che prima rimonta con Raggi il gol di Dossena e poi nel finale Marzorati trovo il definitivo pari dopo il gol di Di Natale.

Arriviamo quindi agli ultimi precedenti: 31 agosto 2014, la prima dell’Empoli di Sarri in A, l’Udinese vince 2-0 con la doppietta di Di Natale; vendetta azzurra un anno più tardi con Paredes e Maccarone a rimontare il vantaggio di Zapata e dare il successo alla formazione di Giampaolo. Udinese vittoriosa nell’agosto del 2016, con Felipe e Perica a firmare il 2-0 e nel confronto dell’aprile del 2019, 3-2 con la doppietta di De Paul e il gol di Mandragora per i bianconeri e le reti azzurre di Caputo e Krunic. Ultima sfida lo scorso aprile, 4-1 friulani: apre le marcature uno sfortunato autogol di Ismajli, raddoppia Deulofeu, Pinamonti firma il gol azzurro su rigore prima dei gol bianconeri nel finale di Pussetto e Samardzic.

Queste nel dettaglio tutte le sfide giocate tra Udinese e Empoli in casa bianconera:

1946/47 Serie B Udinese-Empoli 1-1

1949/50 Serie B Udinese-Empoli 4-0

1986/87 Serie A Udinese-Empoli 3-0

1988/89 Serie B Udinese-Empoli 1-0

1997/98 Serie A Udinese-Empoli 2-2

1998/99 Serie A Udinese-Empoli 0-0

2002/03 Serie A Udinese-Empoli 2-1

2003/04 Serie A Udinese-Empoli 2-0

2005/06 Serie A Udinese-Empoli 1-0

2006/07 Serie A Udinese-Empoli 0-1

2007/08 Serie A Udinese-Empoli 2-2

2014/15 Serie A Udinese-Empoli 2-0

2015/16 Serie A Udinese-Empoli 1-2

2016/17 Serie A Udinese-Empoli 2-0

2018/19 Serie A Udinese-Empoli 3-2

2021/22 Serie A Udinese-Empoli 4-1

