Empoli, risolto il prestito di Daniel Maldini

Finisce l’avventura del figlio d’arte in terra toscana.

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Calcio Milan per la risoluzione anticipata del prestito dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini.

Daniel Maldini a Empoli

Appena 262 minuti in 7 presenze totali, con sole partite da totali, con la maglia azzurra. “A Daniel va il ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera“, scrive l’Empoli Calcio.

Il passaggio al Monza

Transito veloce per Milano intanto per il calciatore che è stato già annunciato come nuovo arrivo nella rosa del Monza.