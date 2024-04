Verso Empoli-Torino: il racconto dei precedenti al Castellani

Sfida numero 40 quella di domani tra Empoli e Torino, con un bilancio nei 39 precedenti totali di 13 vittorie azzurre, 15 pareggi e 11 successi granata.

Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 19, sono 10 le affermazioni empolesi, 7 i pareggi e 2 vittorie torinista.

La prima sfida risale al 9 settembre del 1984, prima fase della Coppa Italia, con il Torino che vinse 1-0 con il gol del brasiliano Junior. La prima gara in campionato arriva nel marzo del 1987, con l’Empoli di Salvemini che vinse 2-0 con le reti di Baiano e Urbano; nuova sfida un anno più tardi e primo pareggio (0-0, che tornerà spesso)

Prima sfida in B nella stagione 1996/97 con gli azzurri di Spalletti che vinsero ancora per 2-0 con i gol di Cappellini e Bertarelli; Empoli e Torino di nuovo di fronte in B, nel campionato 2000/01, con gli azzurri guidati da Silvio Baldini vittoriosi 2-1 grazie alle reti di Marchionni e Cappellini con la rete della bandiera granata firmata da Artistico.

Doppia sfida nella stagione 2002/03 e doppio 1-1: a settembre, nell’andata del secondo turno di Coppa Italia, Vergassola rispose a Cappellini; a gennaio pari con entrambi le reti nel finale (all’autorete di Cribari rispose Rocchi al 93′). Il 30 ottobre del 2004 si torna in serie cadetta, con l’Empoli che si impone 3-0 con doppietta di Tavano e gol di Buscè.

Le due squadre si ritrovano di fronte in serie A nella stagione 2006/07, con un nuovo 0-0. Seguono tre nuove sfide in B: pareggio 0-0 nel gennaio del 2010, 1-1 nel maggio del 2011, con Valdifiori a rispondere al vantaggio granata di Iunco ed infine successo azzurro per 1-0 il 31 marzo con gol di Maccarone.

Chiudiamo con i precedenti recenti, tutti in A: ancora uno 0-0 del dicembre del 2014, successo azzurro per 2-1 (Maccarone e Zielinski, con il gol granata di Obi) nell’ultimo turno del campionato 2015/16 e pareggio 1-1 nel febbraio del 2017 con Pucciarelli a pareggiare la rete di Belotti. Troviamo poi la sfida del maggio del 2019, con il successo azzurro per 4-1 (vantaggio azzurro di Acquah, pari di Iago Falque, poi le reti di Brighi, Di Lorenzo e Caputo). Infine successo 3-1 del Torino in rimonta nel maggio del 2022, con vantaggio azzurro di Zurkowski prima della tripletta di Belotti; nell’ultimo confronto 2-2, con ancora rimonta granata (Luperto e Marin per il doppio vantaggio azzurro prima delle reti dell’ex Ricci e di Sanabria).

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in casa azzurra tra Empoli e Torino:

1984/85 Coppa Italia – Prima fase Empoli-Torino 0-1

1986/87 Serie A Empoli-Torino 2-0

1987/88 Serie A Empoli-Torino 0-0

1996/97 Serie B Empoli-Torino 2-0

2000/01 Serie B Empoli-Torino 2-1

2002/03 Serie A Empoli-Torino 1-1

2002/03 Coppa Italia – Secondo Turno Empoli-Torino 1-1

2004/05 Serie B Empoli-Torino 3-0

2006/07 Serie A Empoli-Torino 0-0

2007/08 Serie A Empoli-Torino 0-0

2009/10 Serie B Empoli-Torino 0-0

2010/11 Serie B Empoli-Torino 1-1

2011/12 Serie B Empoli-Torino 1-0

2014/15 Serie A Empoli-Torino 0-0

2015/16 Serie A Empoli-Torino 2-1

2016/17 Serie A Empoli-Torino 1-1

2018/19 Serie A Empoli-Torino 4-1

2021/22 Serie A Empoli-Torino 1-3

2022/23 Serie A Empoli-Torino 2-2

