“Se quattro mesi fa ci avessero detto che ci saremmo giocati la Serie A negli ultimi 180 minuti, padroni del nostro destino, forse avremmo firmato col sangue. I motivi per crederci non mancano, con Nicola l’Empoli ha un rendimento da salvezza e questo dice che possiamo farcela. Dobbiamo essere contenti, liberi e felici di giocarci una partita così importante, affascinante e che può diventare decisiva”, così Fabrizio Corsi come rilanciato dagli stessi canali della società azzurra.

