Azzurri oggi di nuovo al lavoro

Dopo la sfida di sabato contro il Genoa, gli azzurri riprenderanno ad allenarsi questo pomeriggio, lunedì 30 dicembre, alle ore 15.00 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

La formazione di mister D’Aversa tornerà poi in campo, sempre al Sussidiario, domani mattina alle 11.00 per l’ultimo allenamento del 2024. Nuovo anno che si aprirà con la seduta di mercoledì 1 gennaio, in programma alle 15.00, con gli azzurri che saranno poi in campo giovedì e venerdì mattina prima della partenza per Venezia dove sabato alle ore 15.00 allo Stadio Penzo affronteranno gli arancioneroverdi.