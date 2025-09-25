Coppa Italia. Torino-Pisa 1-0

TORINO.
Paleari,
Pedersen
(82′
Lazaro),
Adams
(64′
Simeone),
Dembelé
(71′
Asllani),
Casadei,
Coco,
Nkounkou,
Ngonge
(64′
Aboukhlal),
Ismajli,
Tameze,
Njie
(64′
Vlasic).
A
disposizione.
Popa,
Israel,
Ilkhan,
Anjorin,
Biraghi,
Gineitis,
Zapata.
Allenatore
Baroni
PISA.
Scuffet,
Angori,
Canestrelli,
Højholt,
Meister
(68′
Tramoni),
Cuadrado,
Vural
(68′
Buffon),
Piccinini
(81′
Bettazzi),
Albiol
(68′
Bonfanti),
Mbambi,
Lorran
(46′
Touré).
A
disposizione.
Nicolas,
Vukovic,
Battistella,
Casarosa,
Tosi,
Lusuardi.
Allenatore
Gilardino
Arbitro.
Ivano
Pezzuto
di
Lecce.
Assistenti.
Trinchieri-Politi.
4°
Ufficiale.
Manganiello.
Var.
Volpi.
Avar.
Marini
Rete.
9′
Casadei.
Note.
Ammoniti
Albiol,
Piccinini,
Coco,
Aboukhlal.
Espulso
Cuadrado
al
63′
per
proteste.
Recupero
1′
pt;
5′
st