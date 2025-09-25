Posted on by

I Nerazzurri pronti per la Coppa

Il
Pisa
Sporting
Club
si
è
imbarcato
questa
mattina
all’Aeroporto
“Galilei”
sul
volo
diretto
a
Torino,
teatro
questa
sera
(ore
21.00,
diretta
Italia
1)
della
sfida
Torino-Pisa,
valida
per
i
Sedicesimi
di
Finale
della
Coppa
Italia
FrecciaRossa.

Questo
l’elenco
dei
calciatori
a
disposizione
dello
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino:



#
3

Samuele
ANGORI       


#
5

Simone
CANESTRELLI


#
8

Malthe
HOJHOLT


#
9

Henrik
MEISTER


#
10

Matteo
TRAMONI


#
11

Juan
CUADRADO


#
12

Nicolas
ANDRADE


#
15

Idrissa
TOURE’


#
16

Louis
Thomas
BUFFON


#
21

Isak
VURAL


#
22

Simone
SCUFFET


#
34

Ante
VUKOVIC


#
36

Gabriele
PICCININI


#
39

Raul
ALBIOL


#
41

Daniel
BATTISTELLA

#
42

Brando
BETTAZZI

#
43

Matias
Emilio
CASAROSA

#
46

Lorenzo
TOSI



#
47

Mateus
LUSUARDI


#
76

Jeremy
MBAMBI


#
94

Giovanni
BONFANTI


#
99

Lucas
LORRAN