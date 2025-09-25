I Nerazzurri pronti per la Coppa

Il
Pisa
Sporting
Club
si
è
imbarcato
questa
mattina
all’Aeroporto
“Galilei”
sul
volo
diretto
a
Torino,
teatro
questa
sera
(ore
21.00,
diretta
Italia
1)
della
sfida
Torino-Pisa,
valida
per
i
Sedicesimi
di
Finale
della
Coppa
Italia
FrecciaRossa.
Questo
l’elenco
dei
calciatori
a
disposizione
dello
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino:
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
11
–
Juan
CUADRADO
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
34
–
Ante
VUKOVIC
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
41
–
Daniel
BATTISTELLA
#
42
–
Brando
BETTAZZI
#
43
–
Matias
Emilio
CASAROSA
#
46
–
Lorenzo
TOSI
#
47
–
Mateus
LUSUARDI
#
76
–
Jeremy
MBAMBI
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN