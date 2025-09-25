Perugia-Pianese, in vendita i biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Renato Curi” di Perugia, validi per la 7ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Perugia e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30 di sabato prossimo, 27 settembre 2025.

I tagliandi per il settore Curva Sud possono essere acquistati:

– Online sul sito di Ticketone

– ⁠Nelle ricevitorie abilitate Ticketone

La tariffa per il settore ospiti è di € 15,00 (più 1 € di prevendita).

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 26 settembre 2025. La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti.

