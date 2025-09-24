“A Torino con mentalità e voglia di giocarcela”

Il

Pisa

Sporting

Club

torna

in

campo

per

la

Coppa

Italia

FrecciaRossa

affrontando

domani

(ore

21.00)

il

Torino

in

un

match

ad

eliminazione

diretta

che

avrà

il

compito

di

definire

l’avversaria

della

Roma

negli

Ottavi

di

Finale

della

competizione.

Una

sfida

che

arriva

in

una

settimana

intensa

e

difficile

per

i

nerazzurri,

reduci

dalla

sfida

contro

il

Napoli

e

attesi

dal

derby

di

campionato

con

la

Fiorentina.

Questo

il

pensiero

del

tecnico



Alberto

Gilardino

sulla

sfida

dell’Olimpico

“Grande

Torino”:

“Abbiamo

voglia

di

andare

a

Torino

con

la

giusta

mentalità

per

fare

una

partita

concreta

e

cercare

di

passare

il

turno.

Chiaramente

ci

sarà

spazio

per

chi

finora

ha

giocato

meno

ma

dovremo

avere

lo

stesso

atteggiamento

mostrato

nelle

ultime

gare

perché

affronteremo

il

Torino

che

è

una

squadra

forte,

con

grandi

individualità

e

un

ottimo

allenatore“

