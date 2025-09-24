“A Torino con mentalità e voglia di giocarcela”

Il
Pisa
Sporting
Club
torna
in
campo
per
la
Coppa
Italia
FrecciaRossa
affrontando
domani
(ore
21.00)
il
Torino
in
un
match
ad
eliminazione
diretta
che
avrà
il
compito
di
definire
l’avversaria
della
Roma
negli
Ottavi
di
Finale
della
competizione.
Una
sfida
che
arriva
in
una
settimana
intensa
e
difficile
per
i
nerazzurri,
reduci
dalla
sfida
contro
il
Napoli
e
attesi
dal
derby
di
campionato
con
la
Fiorentina.
Questo
il
pensiero
del
tecnico
Alberto
Gilardino
sulla
sfida
dell’Olimpico
“Grande
Torino”:
“Abbiamo
voglia
di
andare
a
Torino
con
la
giusta
mentalità
per
fare
una
partita
concreta
e
cercare
di
passare
il
turno.
Chiaramente
ci
sarà
spazio
per
chi
finora
ha
giocato
meno
ma
dovremo
avere
lo
stesso
atteggiamento
mostrato
nelle
ultime
gare
perché
affronteremo
il
Torino
che
è
una
squadra
forte,
con
grandi
individualità
e
un
ottimo
allenatore“
