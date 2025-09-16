Empoli FC e Wov Labs insieme anche per la stagione 2025/26

Avviata lo scorso anno, la collaborazione vede Empoli FC confermarsi come primo club in Italia ad adottare il

Digital Product Passport 2.0 di WoV Labs

: una soluzione che unisce sport e innovazione, garantendo autenticità, tracciabilità e unicità ai prodotti ufficiali. Le maglie della nuova stagione saranno dotate di uno smart tag integrato nello stemma del club, che le collega a un Passaporto Digitale registrato su blockchain VeChain. Le informazioni della maglia vengono archiviate in modo trasparente e immutabile, garantendo massima sicurezza e verificabilità. Attraverso l’NFT unico associato al passaporto, i tifosi potranno inoltre riscattare la proprietà digitale del proprio cimelio, creando un legame diretto tra prodotto fisico e corrispettivo virtuale.