Empoli FC e Wov Labs insieme anche per la stagione 2025/26

Empoli Football Club e
Wov Labs
proseguono il loro percorso insieme: anche per la stagione 2025/26 il club azzurro sarà al fianco dell’azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali basate su blockchain.
Avviata lo scorso anno, la collaborazione vede Empoli FC confermarsi come primo club in Italia ad adottare il
Digital Product Passport 2.0 di WoV Labs
: una soluzione che unisce sport e innovazione, garantendo autenticità, tracciabilità e unicità ai prodotti ufficiali. Le maglie della nuova stagione saranno dotate di uno smart tag integrato nello stemma del club, che le collega a un Passaporto Digitale registrato su blockchain VeChain. Le informazioni della maglia vengono archiviate in modo trasparente e immutabile, garantendo massima sicurezza e verificabilità. Attraverso l’NFT unico associato al passaporto, i tifosi potranno inoltre riscattare la proprietà digitale del proprio cimelio, creando un legame diretto tra prodotto fisico e corrispettivo virtuale.
Il funzionamento è semplice: con un semplice
tap dello smartphone sullo stemma
, senza bisogno di alcuna app, i tifosi accedono al Digital Product Passport della maglia. Qui i fan troveranno informazioni certificate su autenticità, tracciabilità, modello e processo produttivo, inclusi i valori di sostenibilità. Il passaporto diventa inoltre uno strumento interattivo che offre contenuti esclusivi, promozioni dedicate e dettagli sul matchday, rendendo ogni pezzo unico. I tifosi avranno la possibilità di riscattare la proprietà del proprio cimelio sportivo tramite l’NFT collegato, creando un legame diretto tra l’oggetto fisico e il suo corrispettivo digitale e aprendo la strada a nuove forme di interazione basate sulla tecnologia web 3.0.
Con questa iniziativa Empoli FC e WoV Labs consolidano un modello altamente innovativo, che unisce
sport e tecnologia
per offrire ai tifosi un’esperienza unica e all’avanguardia.
