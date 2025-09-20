Gli Opta Facts della sfida tra Pescara e Empoli, quarto turno di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 21 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia.





● Il Pescara è la squadra che l’Empoli ha affrontato più volte in Serie BKT: 30, almeno quattro sfide in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il bilancio è favorevole ai toscani, che vantano 11 successi a fronte di nove vittorie abruzzesi (10N).

● Il Pescara non ha vinto alcuno degli ultimi quattro confronti casalinghi contro l’Empoli in Serie BKT, registrando un pareggio e tre sconfitte nel parziale: un ko in più rispetto a quelli subiti dagli abruzzesi in tutti gli 11 precedenti contro i toscani nel torneo (7V, 2N).

● Il Pescara ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Venezia nell’ultimo turno – era dal 30 dicembre 2018 che i biancazzurri non riuscivano a conquistare almeno un punto in un match di Serie BKT dopo essere andati in svantaggio di due marcature (vittoria per 4-2 in casa della Salernitana in quel caso) – e potrebbe impattare due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi in Serie C (0-0 contro il Perugia e 1-1 contro la Virtus Entella in quel caso).

● L’Empoli ha registrato un successo, un pareggio e una sconfitta nei primi tre turni di questo campionato e l’ultima volta in cui non ha ottenuto almeno due vittorie nelle prime quattro gare stagionali disputate in un singolo torneo cadetto risale al 2012/13 (2N, 2P in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).

● Da un lato, solo il Monza ha recuperato più palloni (16) nell’ultimo terzo di campo rispetto al Pescara (14, come Venezia e Südtirol) in questa Serie BKT; dall’altro, solo l’Avellino ne ha recuperati meno (due) dell’Empoli (tre) in questa porzione del terreno di gioco.

● Giacomo Olzer ha messo a segno due gol in tre partite di questa Serie BKT (entrambi in match casalinghi) e solo una volta ha chiuso una stagione del torneo cadetto con più marcature all’attivo: tre nel 2022/23, in 14 presenze con la maglia del Brescia. Inoltre, dopo la rete contro il Venezia nell’ultimo turno, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nella competizione.

● Bohdan Popov (nato il 4 aprile 2007) è il miglior marcatore di questa Serie BKT con quattro reti all’attivo. L’ultimo giocatore in grado di realizzare più reti nelle sue prime quattro gare in carriera nel torneo cadetto è stato Han Kwang-Song (cinque tra agosto e settembre 2017).