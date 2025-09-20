Il racconto dei precedenti in casa abruzzese tra Pescara e Empoli

Sfida numero 39 quella di sabato allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia tra Empoli e Pescara. Nelle 38 gare giocate fino ad adesso, 15 le vittorie azzurre, a fronte di 13 pareggi e 10 successi abruzzesi. Parlando delle sole gare giocate a Pescara, 18, 8 le affermazioni dei padroni di casa, 6 quelle dell’Empoli e 4 i pareggi. I primi due precedenti pescaresi sono tutt’altro che piacevoli per l’Empoli: 6-1 per gli abruzzesi nella sfida di Serie B del 21 dicembre 1947 (Galeotti in gol per gli azzurri) e 7-0, sempre per il Pescara, un anno dopo, ancora in B. Si arriva agli anni ottanta per un nuovo confronto tra Pescara e Empoli. Campionato di Serie C 1982/83, vincono ancora i padroni di casa grazie ad un rigore di Polenta. Entrambe le squadre conquisteranno la promozione a fine anno e la stagione dopo si ritrovano di fronte in B: il 6 novembre 1983 l’Empoli coglie il primo successo in Abruzzo, vincendo in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cinello e di Walter Mazzarri. Pescara che si vendica una stagione più tardi vincendo per 2-0, prima del pari nel torneo 1985/86, con Berlighieri a pareggiare il vantaggio azzurro di Zennaro. L’Empoli conquista la promozione in A nel 1986, un anno più tardi lo farà il Pescara con le due squadre che si ritrovano di fronte in Serie A nella stagione 1987/88 chiudendo sullo 0-0. Passano dieci anni per una nuova sfida e non cambia il risultato, con le due squadre che chiudono di nuovo sullo 0-0.

Arriviamo agli anni duemila, con Pescara e Empoli che si incrociano più volte. Nel marzo del 2000 vincono i padroni di casa per 4-1 (tripletta di Giampaolo e gol di Vukoja da una parte, Saudati dall’altra); vendetta Empoli pochi mesi dopo, quando le reti di Cappellini, Maccarone e Barollo regalano il 3-1 alla squadra guidata da Silvio Baldini. Nuova gara, sempre in B, nel campionato 2004/05, con Calaiò in chiusura di primo tempo a segnare il gol decisivo. Pescara vittorioso per 1-0 (con gol di Bonanni) anche nel campionato 2010/11, così come la stagione seguente, con la doppietta di Immobile e il gol di Cascione a rendere inutili le reti di Tavano e Buscè.

Chiudiamo con gli ultimi dolci precedenti: 29 dicembre 2013, l’Empoli di Sarri (in 10 per quasi tutta la ripresa) espugna Pescara 2-1 grazie a Tavano e Pucciarelli (con la rete abruzzese di Ragusa); nel novembre del 2016 la squadra di Giovanni Martusciello vince 4-0 grazie alla doppietta di Maccarone e alle reti di Pucciarelli e Saponara mentre il 25 marzo 2018 è il gol di Donnarumma a dare la vittoria agli azzurri di Andreazzoli. Ultime due sfide in serie cadetta: pareggio per 1-1 il 29 giugno 2020, con il vantaggio azzurro di Ciciretti pareggiato su calcio di rigore da Maniero; vittoria Empoli 2-1 a settembre sempre del 2020 con le reti di Romagnoli, Maistro e gol partita di Moreo.





Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in Abruzzo tra Pescara e Empoli:

1947/48 Serie B Pescara-Empoli 6-1

1948/49 Serie B Pescara-Empoli 7-0

1982/83 Serie C1 Pescara-Empoli 1-0

1983/84 Serie B Pescara-Empoli 1-2

1984/85 Serie B Pescara-Empoli 2-0

1985/86 Serie B Pescara-Empoli 1-1

1987/88 Serie A Pescara-Empoli 0-0

1996/97 Serie B Pescara-Empoli 0-0

1999/00 Serie B Pescara-Empoli 4-1

2000/01 Serie B Pescara-Empoli 1-3

2004/05 Serie B Pescara-Empoli 1-0

2010/11 Serie B Pescara-Empoli 1-0

2011/12 Serie B Pescara-Empoli 3-2

2013/14 Serie B Pescara-Empoli 1-2

2016/17 Serie A Pescara-Empoli 0-4

2017/18 Serie B Pescara-Empoli 0-1

2019/20 Serie B Pescara-Empoli 1-1

2020/21 Serie B Pescara-Empoli 1-2