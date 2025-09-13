Gli Opta Facts di Empoli-Spezia, terza giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26 in programma domani, domenica 14 settembre, alle ore 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Tutte le quattro vittorie strappate dallo Spezia nei 12 confronti di Serie BKT contro l’Empoli sono arrivate in casa, compresa l’ultima nel giugno 2020; quattro pareggi e altrettanti successi dei toscani chiudono il parziale.
L’Empoli ha perso l’ultima sfida di campionato contro la Reggiana (1-3 in trasferta); i toscani non subiscono due sconfitte consecutive in un girone di andata di Serie BKT da novembre 2019, sotto la gestione di Cristian Bucchi (contro Benevento e Pescara in quel caso).
L’Empoli non perde in casa da 20 partite di Serie BKT (12V, 8N), comprese tutte le ultime tre: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta tra le compagini che prendo parte al torneo 2025/26.
Lo Spezia non ha trovato il gol in entrambe le gare di questo campionato (0-2 contro la Carrarese e 0-0 contro il Catanzaro); i liguri potrebbero restare a secco di marcature in ciascuna delle prime tre sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia.
L’Empoli ha fatto giocare agli avversari ben 58 palloni nella propria area in questo inizio di campionato: meno soltanto dell’Avellino (63); di contro, lo Spezia ne ha concessi soltanto 20: più solo della Juve Stabia (17).
Bohdan Popov ha trovato la via del gol tre volte volte con tre conclusioni tentate nelle prime due partite di questo campionato. Tra i giocatori di Serie A e Serie BKT con almeno altrettanti tiri effettuati, l’attaccante dell’Empoli è l’unico con il 100% di percentuale realizzativa (3/3).
Salvatore Esposito è l’unico giocatore attualmente nella rosa dello Spezia ad avere segnato contro l’Empoli in Serie BKT: due reti, una in ciascuno dei due match stagionali del torneo 2020/21, con la maglia della SPAL, dopo che era rimasto a secco di marcature nei due precedenti incroci col Chievo nel torneo.
