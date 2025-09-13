“Riprendiamo il nostro percorso”

Il
Pisa
Sporting
Club
è
pronto
a
riprendere
il
cammino
nel
Campionato
Serie
A
EniLive.
Dopo
la
sosta
internazionale
i
Nerazzurri
torneranno
in
campo
alla
Cetilar
Arena
per
affrontare
domani
(ore
15.00)
l’Udinese;
un
match
che
il
tecnico
Alberto
Gilardino
ha
così
introdotto
nella
tradizionale
conferenza
stampa
della
vigilia
svoltasi
nella
rinnovata
Sala
Stampa
“Passaponti”:
“Sarà
una
gara
complicata,
come
sempre
accade
in
Serie
A;
anche
perché
affrontiamo
una
squadra
che
è
stabilmente
in
questa
categoria
da
olre
30
anni
e
che
ha
qualità
importanti.
Noi
dobbiamo
seguire
il
nostro
percorso,
con
calma,
lucidità
e
la
massima
motivazione.
Dobbiamo
costruire
la
partita
in
campo
e
fare
tutto
ciò
che
è
nelle
nostre
possibilità
al
momento,
soprattutto
dobbiamo
essere
più
concreti
negli
ultimi
venti
metri
perché
questa
crescita
è
fondamentale
per
il
nostro
percorso.
Per
quanto
riguarda
la
formazione
dovrò
fare
delle
valutazioni
in
special
modo
sui
calciatori
rientrati
in
settimana
dagli
impegni
in
Nazionale
e
per
questo
sarà
decisivo
l’ultimo
allenamento“.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)