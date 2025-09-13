“Riprendiamo il nostro percorso”

Il

Pisa

Sporting

Club

è

pronto

a

riprendere

il

cammino

nel

Campionato

Serie

A

EniLive.

Dopo

la

sosta

internazionale

i

Nerazzurri

torneranno

in

campo

alla

Cetilar

Arena

per

affrontare

domani

(ore

15.00)

l’Udinese;

un

match

che

il

tecnico



Alberto

Gilardino

ha

così

introdotto

nella

tradizionale

conferenza

stampa

della

vigilia

svoltasi

nella

rinnovata

Sala

Stampa

“Passaponti”:

“Sarà

una

gara

complicata,

come

sempre

accade

in

Serie

A;

anche

perché

affrontiamo

una

squadra

che

è

stabilmente

in

questa

categoria

da

olre

30

anni

e

che

ha

qualità

importanti.

Noi

dobbiamo

seguire

il

nostro

percorso,

con

calma,

lucidità

e

la

massima

motivazione.

Dobbiamo

costruire

la

partita

in

campo

e

fare

tutto

ciò

che

è

nelle

nostre

possibilità

al

momento,

soprattutto

dobbiamo

essere

più

concreti

negli

ultimi

venti

metri

perché

questa

crescita

è

fondamentale

per

il

nostro

percorso.

Per

quanto

riguarda

la

formazione

dovrò

fare

delle

valutazioni

in

special

modo

sui

calciatori

rientrati

in

settimana

dagli

impegni

in

Nazionale

e

per

questo

sarà

decisivo

l’ultimo

allenamento“.

