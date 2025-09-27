Guido Pagliuca: “Carattere determinazione e la giusta serenità per ribaltare questo momento”

“La partita di giovedì in Coppa Italia è stata un piacere giocarla – ha proseguito –, tra l’altro ci è servita perché ho visto cose buone. La Carrarese è una squadra rodata, che ha una sua identità, gioca insieme da tre anni ed è guidata da un bravo allenatore. Sarà una partita difficile, come tutte quelle in Serie B, la dovremo giocare da derby con senso di forza ed il morso che serve. Dobbiamo far vedere a tutti che la sconfitta di domenica ci ha fatto allenare con rabbia calcistica e il desiderio di far vedere che non siamo quelli degli ultimi venti minuti di Pescara. Ora reagiamo da uomini e da calciatori ma sono sereno perché so di avere un grande gruppo”.