Academy, i risultati del weekend

Brillano
le
squadre
femminili
nel
weekend
di
gare
del
settore
giovanile
nerazzurro;
Juniores
e
Under
15
si
impongono
largamente
nella
doppia
trasferta
in
casa
del
Folgor
Marlia.
In
campo
maschile
prezioso
pareggio
esterno
della
Primavera
in
casa
del
Pescara
e
brillante
successo
degli
Under
15
in
casa
della
Sampdoria
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Pescara-Pisa
1-1
UNDER
16.
Sampdoria-Pisa
2-0
UNDER
15.
Sampdoria-Pisa
2-3
Settore
Femminile
JUNIORES.
Folgor
Marlia-Pisa
0-3
UNDER
15.
Folgor
Marlia-Pisa
0-9