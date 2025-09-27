Il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Carrarese

Sfida numero 22 tra Empoli e Carrarese quella di domani sera al Castellani Computer Gross Arena, con un bilancio nei 21 precedenti totali di 11 successi azzurri, 3 pareggi e 7 sconfitte. Guardando solo le gare giocate a Empoli, i confronti sono stati 10, con un bilancio di quattro vittorie azzurre e sei pareggi: la Carrarese, infatti, non è mai riuscita a vincere al Castellani.