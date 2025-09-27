Il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Carrarese

Sfida numero 22 tra Empoli e Carrarese quella di domani sera al Castellani Computer Gross Arena, con un bilancio nei 21 precedenti totali di 11 successi azzurri, 3 pareggi e 7 sconfitte. Guardando solo le gare giocate a Empoli, i confronti sono stati 10, con un bilancio di quattro vittorie azzurre e sei pareggi: la Carrarese, infatti, non è mai riuscita a vincere al Castellani.
La prima sfida risale al 29 settembre 1963, quando l’Empoli si impose per 2-0 grazie a una doppietta di Balsimelli. La gara tornò poi nei quattro campionati successivi e terminò sempre con lo stesso risultato: 0-0.
Le due squadre si ritrovarono di fronte a fine anni Ottanta, con un nuovo pareggio a reti inviolate nella gara del 27 maggio 1990. L’anno successivo arrivò un nuovo successo empolese, 2-0 firmato da Gori e Musella, prima del pareggio 1-1 del 1993, con vantaggio ospite siglato da Superbi e pareggio di Zamuner.
Infine, gli ultimi due precedenti al Castellani sorridono ancora agli azzurri: due vittorie per 1-0, decise rispettivamente da Melis nell’ottobre del 1993 e da Balesini nel 1995.
Ecco nel dettaglio tutti i precedenti in casa azzurra tra Empoli e Carrarese:
1963/64 Serie C Empoli-Carrarese 2-0
1964/65 Serie C Empoli-Carrarese 0-0
1965/66 Serie C Empoli-Carrarese 0-0
1966/67 Serie C Empoli-Carrarese 0-0
1967/68 Serie C Empoli-Carrarese 0-0
1989/90 Serie C1 Empoli-Carrarese 0-0
1990/91 Serie C1 Empoli-Carrarese 2-0
1992/93 Serie C1 Empoli-Carrarese 1-1
1993/94 Serie C1 Empoli-Carrarese 1-0
1995/96 Serie C1 Empoli-Carrarese 1-0
