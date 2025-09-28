Empoli-Carrarese 2-2

Finisce in parità al Carlo Castellani Computer Gross Arena: ospiti avanti con Zanon, ribaltano Shpendi e Ceesay, nel finale la rete di Finotto.
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Gurino (82’ Curto), Obaretin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (70’ Moruzzi), Carboni (58’ Ceesay); Saporiti (70’ Ilie); Shpendi (70’ Popov). All. Pagliuca
A disposizione: Perisan; Belardinelli, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Bianchi
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana (82’ Bouah), Calabrese (70’ Ruggeri), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62’Abiuso), Cicconi (82’ Belloni); Sekulov (62’ Rubino); Finotto. All. Calabro
A disposizione: Fiorillo; Salamon, Melegoni, Abiuso, Arena, Parlanti, Accornero, Torregrossa.
ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (Preti-Giuggioli; Zanotti; Prontera/Del Giovane)
MARCATORI: 15’ Zanon, 43’ Shpendi, 78’ Ceesay, 88’ Finotto
AMMONITI: Zuelli, Schiavi, Ghion, Carboni, Bozhanaj, Sekulov
