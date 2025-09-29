Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la sesta giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Giuseppe Mucera di Palermo l’arbitro di Empoli-Monza, gara in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Luigi Rossi di Rovigo e Davide Santarossa di Pordenone gli assistenti; Gioele Iacobellis di Pisa il IV uomo; Giacomo Camplone di Lanciano il Var e Daniele Rutella di Enna l’Avar.

Mucera, al primo anno nella Can B, ha diretto questa stagione due sfide di Serie B e due di Coppa Italia. Sarà la prima volta sia con l’Empoli che con il Monza.











