Chierico resta in amaranto: ufficiale il rinnovo fino al 2028

La S.S. Arezzo comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto del centrocampista Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. Classe 2001, Chierico è arrivato in amaranto nell’estate 2023, dimostrando fin da subito grande professionalità, spirito di sacrificio e qualità tecniche che lo hanno reso un punto di riferimento per il centrocampo aretino. Il rinnovo rappresenta un segnale importante di continuità e progettualità, in linea con la visione tecnica e sportiva del club.

Luca Chierico continuerà a vestire la maglia amaranto con l’ambizione e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.