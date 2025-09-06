Marco Nasti: “Ho una voglia matta di dare il mio contributo; metterò tutto me stesso per la squadra”

“Conoscevo già il direttore dai tempi di Cosenza – ha dichiarato Nasti – e quando si è presentata l’opportunità di venire qua non ci ho pensato due volte. Empoli è una società forte, che crede nei giovani, e per me è il posto giusto per rimettermi in gioco dopo un anno in cui non sono stato quello che pensavo. Penso di essere cresciuto come uomo e di conoscere bene questa categoria. Lo scorso anno mi è servito a maturare, ora sono pronto a dare il massimo. Obiettivi personali? Ne parleremo alla fine, adesso conta solo la squadra”.

“L’inserimento procede benissimo – ha aggiunto Nasti –: il gruppo è spettacolare, conoscevo già Fulignati e con mister Pagliuca mi sto trovando bene. Le sue richieste sono simili a quelle che avevo con Stroppa, c’è tutto per far bene. Che giocatore sono? Sono un attaccante generoso. La mia qualità principale è attaccare la profondità, ma nell’ultimo anno ho imparato anche a giocare incontro. Mi interessa far gol, certo, ma fino a un certo punto: prima di tutto conta il bene della squadra”.