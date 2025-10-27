Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Sampdoria

Gli Opta Facts di Empoli-Venezia, ottava giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 ottobre alle ore 17.15 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Empoli e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due partite consecutive di Serie BKT: in 14 precedenti in questa competizione, il bilancio è di quattro successi toscani, cinque veneti e cinque pareggi, incluso l’ultimo del 26 febbraio 2021.
Sia Empoli che Venezia hanno trovato il gol in tutti i sette precedenti di Serie BKT disputati in casa dei toscani; il bilancio in questi match è di tre successi interni, tre pareggi e una vittoria esterna per il Venezia.
L’Empoli non perde in casa in Serie BKT dal 27 luglio 2020 e da allora, tra le squadre con almeno cinque gare interne disputate nel periodo, è l’unica ad essere ancora imbattuta (12V, 11N in 23 match).
Il Venezia ha mantenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie BKT; i lagunari non arrivano ad ottenere più clean sheets di fila nella competizione da settembre 2017 (quattro).
Empoli (8.4) e Venezia (8.9) sono le due formazioni con i valori PPDA (Passaggi concessi all’avversario per azione difensiva) più bassi in questa Serie BKT, a testimonianza della loro elevata intensità di pressing nel campionato.
Stiven Shpendi ha segnato tre gol in sei presenze in questa Serie BKT, uno in meno di quanti ne aveva realizzati in 25 partite di campionato in tutta la scorsa stagione 2024/25 con la Carrarese; due dei tre giocatori più giovani con almeno tre marcature in questo campionato giocano nell’Empoli, Stiven Shpendi (tre, classe 2003) e Bohdan Popov (quattro, classe 2007).
Tra i portieri stranieri di questa Serie BKT, Filip Stankovic è quello che ha effettuato il maggior numero di parate totali (20) e di parate su tiri dall’interno dell’area di rigore (17); inoltre, nessun altro portiere ha collezionato più clean sheet di lui nel campionato (quattro).
