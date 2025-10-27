Giovani amaranto convocati con la Rappresentativa di Serie C

Firenze – Tre giorni di allenamenti e selezioni per i giovani talenti delle Rappresentative Under 17, 16 e 15 della Lega Pro. Il commissario tecnico Daniele Arrigoni ha convocato i ragazzi dei club del Centro Italia per uno stage tecnico al “Centro Sportivo Nesi” di Tavarnuzze-Impruneta (via Cassia, 160/a), in programma martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre.

Il primo raduno, dedicato alla categoria Under 17, si aprirà martedì alle ore 13 con una partitella in famiglia. Gli altri gruppi scenderanno in campo nei giorni successivi, sempre con inizio alle ore 13.

Tra i convocati figurano anche sette giovani dell’Arezzo, a testimonianza del buon lavoro svolto dal settore giovanile amaranto:

Under 15 : Mattia Di Pietro (portiere), Davide Gianassi (attaccante)

: Mattia Di Pietro (portiere), Davide Gianassi (attaccante) Under 16 : Alessandro Belli (difensore), Emanuele Basili (attaccante)

: Alessandro Belli (difensore), Emanuele Basili (attaccante) Under 17: Alessandro Romoli (difensore), Michele Lobasso (centrocampista), Matteo Farnese (attaccante)

Un riconoscimento importante per i ragazzi e per tutto lo staff tecnico, che conferma la qualità del percorso formativo intrapreso dal vivaio amaranto.