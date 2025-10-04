Gli Opta Facts della sfida tra Südtirol e Empoli

Gli Opta Facts di Südtirol Empoli-Monza, settima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26 in programma domani, domenica 5 ottobre, alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano.
Nell’era dei tre punti a vittoria, Empoli e Südtirol non si sono mai affrontati nei campionati professionistici. Quella altoatesina sarà la 99ª avversaria diversa incontrata dai toscani in Serie BKT e la 33ª nella competizione per la formazione biancorossa.
Dopo aver vinto le prime due sfide in Serie BKT contro squadre toscane, il Südtirol non ha più trovato il successo contro queste avversarie, con tre pareggi (incluse le ultime due sfide) e tre sconfitte.
Il Südtirol ha perso una sola gara casalinga su 12 nel 2025 in Serie BKT (6V, 5N), dopo averne perse ben sei delle precedenti otto (2N); gli altoatesini potrebbere per la terza volta in questo anno solare centrare due successi interni di fila, dopo esserci riusciti a febbraio e tra aprile e maggio scorsi.
L’Empoli potrebbe perdere ciascuna delle prime tre trasferte stagionali in Serie BKT per la quinta volta nella sua storia, di cui quattro a partire dagli anni 2000.
L’Empoli non vince da cinque partite di Serie BKT (3N, 2P) ed è da dicembre 2019-gennaio 2020 che non rimane per più gare senza successi nella competizione (tre pareggi e tre sconfitte in quel caso).
Il primo gol di Mamadou Coulibaly in Serie BKT è arrivato proprio contro l’Empoli, il 24 ottobre 2017 quando vestiva la maglia del Pescara; il classe ’99, in rete nell’ultimo match contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta.
L’Empoli è una delle sole due squadre, con il Modena, ad aver già realizzato tre gol di testa in questo campionato, incluso quello di Gabriele Guarino contro il Monza; tra i difensori a segno in questo campionato solo l’avversario di giornata Raphael Kofler (26/04/2005) è più giovane del calciatore dell’Empoli (14/04/2004).
