Il post partita di Pianese-Livorno, Birindelli: “Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Il merito è dei ragazzi per averci creduto”

Nel dopo partita sono intervenuti anche il direttore sportivo Francesco Cangi e il centrale bianconero Matteo Gorelli

La grande prestazione sfoderata ieri contro il Livorno è valsa la seconda vittoria consecutiva per la Pianese, che con questo risultato ha chiuso come meglio non avrebbe potuto il ciclo di quattro gare ravvicinate negli ultimi quindici giorni. Per le zebrette si è trattato del primo successo casalingo della stagione, che ha premiato in una bella serata tutti gli sforzi fatti dal gruppo squadra in questo inizio di campionato. Mister Alessandro Birindelli, nel post-gara, ha analizzato la prova offerta dai suoi: “Dopo essere passati in svantaggio abbiamo avuto un attimo di sbandamento. Loro sono stati bravi a cambiare mentre noi ci abbiamo messo un pochino a riadattarci, ma dopo esserci riorganizzati abbiamo recuperato”. “Io sono abituato a guardare la partita a 360 gradi – aggiunge Birindelli – e penso che noi abbiamo messo in campo tutto, non solo sul piano tecnico-tattico, ma proprio come energie. A questi ragazzi, che si allenano con me dal 14 luglio, vanno fatti solo i complimenti: eravamo in difficoltà da un punto di vista numerico, per fare questo tipo di partita il merito è loro perché ci hanno creduto e ci credono sempre. Si meritano questa grande gioia e di festeggiare insieme ai tifosi e a tutta Piancastagnaio, oltre che alla società e alla proprietà che ci permettono di lavorare con grande serenità”. Il tecnico bianconero ha commentato anche la scelta di schierare Martey in una posizione più avanzata, poi rivelatasi decisiva: “L’infortunio di Peli ci ha portato a far giocare Claudio in quella zona perché noi pensiamo che sia un giocatore di qualità. Con la palla sa fare cose importanti e ha dimostrato di poterci stare. Sta solo a lui: è un ragazzo giovane che viene dalla Serie D, la società crede in lui e ora deve dare continuità di prestazioni”.

In sala stampa si è fermato anche il Direttore Sportivo Francesco Cangi, che ci ha tenuto a fare un plauso al lavoro della squadra e dello staff: “Siamo felici – spiega il dirigente bianconero – di aver regalato la prima vittoria in casa al nostro pubblico e siamo stati bravi perché, a livello di risultato, la partita si era messa in salita per noi. La squadra però ha reagito bene e faccio i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff per aver coronato nel migliore dei modi questo ciclo di quindici giorni che ci ha visto scendere in campo quattro volte, e nel quale abbiamo confermato la nostra solidità difensiva e il nostro essere propositivi. Queste prime otto partite sono state affrontate nel modo giusto e hanno tracciato il percorso che dobbiamo continuare a fare”. “Il nostro obiettivo – sottolinea Cangi – è sempre lo stesso, quello di mantenere la categoria il prima possibile. I ragazzi che abbiamo stanno facendo bene e stanno dimostrando di avere margini di miglioramento, e sappiamo che Piancastagnaio è l’ambiente giusto per crescere. Da lunedì ripartiamo per preparare la partita di Guidonia”.

A concludere gli interventi nel dopo gara è stato Matteo Gorelli, autore di un’altra prova di autorità al centro della retroguardia bianconera. “È stata una bella partita. Nel primo tempo abbiamo incontrato un po’ di difficoltà sulle uscite anche per merito loro. Dopo essere andati sotto, però, siamo stati bravi a riprenderla prima della fine del primo tempo, questo ci ha permesso di andare a riposo in modo positivo. Poi siamo rientrati molto bene, e avendo trovato subito il gol ci siamo detti: questa partita va portata in fondo. Bisognava vincere e lo abbiamo fatto”. “Sono molto contento – conclude il difensore – della continuità trovata, in questo momento mi sento bene ma i complimenti vanno estesi a tutta la squadra. Martey ha fatto una grande partita e questo per lui deve essere un punto d’inizio. Tutti hanno stretto i denti, anche con i crampi, per portarla in fondo”.

L’articolo Il post partita di Pianese-Livorno, Birindelli: “Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Il merito è dei ragazzi per averci creduto” proviene da U.S. Pianese.