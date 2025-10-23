Mister Dionisi in vista della sfida contro il Modena: “Ci attende un bel test, affronteremo il Modena a testa alta”

Il tecnico azzurro Alessio Dionisi ha parlato nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena in vista della sfida di domani contro il Modena.

“Abbiamo avuto qualche giorno in più per allenarci e conoscerci meglio – ha dichiarato il tecnico azzurro –. Ripartiamo dalla prestazione fatta nella gara passata per crescere, sempre rispettando l’avversario. Il Modena è una squadra forte, la classifica dice che è prima e che non ha mai perso: sono in testa per merito, per quello che hanno fatto sul campo. Una squadra forte di Serie B che ha un’importante organizzazione difensiva. Noi dobbiamo rispettare ogni avversario, consapevoli che possiamo fare meglio della gara con il Venezia. Quello di domani sarà un bel test, affronteremo il Modena a testa alta”.





“Cercheremo di tenere un baricentro alto – ha proseguito – ma il Modena non ce lo vorrà permettere: in casa fanno gara aggressive, con pressing alto. Dovremo essere bravi, dovremo dimostrare consapevolezza, coraggio e personalità. Sappiamo che il Modena oggi ha qualcosa in più di noi, lo accettiamo ma lo combattiamo ugualmente. Normale che abbia dei dubbi di formazione, un allenatore ne ha sempre, altrimenti sarebbe basso il livello della squadra e non è così. Vedo grande disponibilità e volontà da parte dei ragazzi, questo è fondamentale. Con il Venezia siamo andati sotto, i ragazzi sono stati bravi a reagire: non ci siamo piegati al risultato negativo. Non dovremo arrivarci, consapevoli che abbiamo i mezzi per mettere in difficoltà ogni squadra del campionato. I ragazzi hanno delle qualità che al momento non sono consapevoli di avere”.





“Due attaccanti? – ha concluso Dionisi – La squadra è stata costruita per questo ed è l’obiettivo. Quando cresceremo ed avremo tutti gli attaccanti faremo questo step. Abbiamo delle punte brave e tutte avranno spazio, devono lavorare e dobbiamo crescere insieme. Penso anche che in fase difensiva possiamo migliorare nella volontà di non prendere gol tutti insieme. Sappiamo che il Modena è forte sulle palle inattive quindi servirà attenzione. Abbiamo le qualità per migliorarci e per migliorare la nostra posizione in classifica”.