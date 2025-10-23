Academy, tutte le gare in programma

La
Primavera
capolista
ospita
sabato
mattina
la
Salernitana
per
rafforzare
il
primato;
impegno
casalingo
con
il
Torino
per
gli
Under
17,
mentre
Under
14
e
under
13
faranno
visita
alla
Sampdoria
Campionato
PRIMAVERA
2
Pisa-Salernitana
(sabato,
ore
11.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile,
Peccioli
Campionato
UNDER
17
Pisa-Torino
(domenica,
ore
11.00)
Stadio
“Redini”,
Piazzale
Enzo
Ferrari,
Cascina
Campionato
UNDER
14
Sampdoria-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Campo
“3
Campanili”,
via
Marconi
Bogliasco
Campionato
UNDER
13
Sampdoria-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“4
Campanili”,
via
Marconi,
Bogliasco
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Fratres
Perignano-Pisa
(domenica,
ore
9.15)
Campo
“Matteoli”,
via
del
Risorgimento
1,
Perignano
Campionato
ESORDIENTI
1°
ANNO
Pisa-San
Miniato
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Pisa-Frates
Perignano
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Zambra-Pisa
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo
246,
Zambra
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
San
Prospero-Pisa
(domenica,
ore
10.15)
Campo
“Gemignani”,
via
Oratoio
230/A,
Pisa
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Zambra
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Zambra-Pisa
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo
246,
Zambra
Settore
Femminile.
Impegno
esterno
per
le
Juniores
impegnate
nel
capoluogo,
mentre
le
Under
17
ospiteranno
allo
“Scirea”
la
Vigor;
il
resto
del
programma
prevede
poi
una
triplice
sfida
con
la
Bellaria
Campionato
JUNIORES
Firenze
Sud-Pisa
(sabato,
ore
16.00)
Campo
“Anconella”,
via
Villamagna
41/A,
Firenze
Campionato
UNDER
17
Pisa-Vigor
Calcio
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
15
Bellaria-Pisa
(domenica,
ore
11.00)
Campo
“Antonelli”,
viale
Europa,
Pontedera
Campionato
UNDER
12
Bellaria-Pisa
(sabato,
ore
16.15)
Campo
“Antonelli”,
viale
Europa,
Pontedera
Campionato
PULCINI
Pisa-Bellaria
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato