Primavera, Empoli-Perugia 2-2

La Primavera di mister Filippeschi ha pareggiato ieri 2-2 contro il Perugia: doppietta di Monaco per gli azzurri, di Berta e Sheji le reti umbre
EMPOLI: Versari, Pasalic (67’Chiucchiuini), Lauricella, Huqi (67′ Perin), Bembnista, Antonini, Zanaga (56’Tavanti), Baralla, Monaco, Busiello (83′ Blini), Bagordo (56′ Campaniello). All. Filippeschi
A disposizione: Lastoria; Gori, Mazzi, Mureddu, Samb, Menconi, Fiorini
PERUGIA: Vinti, Belloni, Bartolini (50’ Tavares), Bellali, Peruzzi, Brunori (83′ Cesarini), Vanni, Dottori, Agnissan (50′ Sheji), Berta, Ciani (83′ Barberini). All. Giorgi
A disposizione: Styrappini; Bevanati, Merico, Cantalino, Adamo, Napolano
ARBITRO: Giuseppe Merlino di Pontedera (Sintini-Appollaro)
MARCATORI: 3′ Berta (P), 40′, 81’ Monaco (E), 58’ Sheji (P)
AMMONITI: Bartolini, Pasalic, Berta, Ciani
Continua a leggere su empolifc.com