Valerio Crezzini di Siena l’arbitro di Südtirol-Empoli, gara in programma domenica 5 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano. Alessandro Cipressa di Lecce e Eugenio Scarpa di Collegno gli assistenti; Andrea Calzavara di Varese il IV uomo; Daniele Paterna di Teramo il Var e Alberto Santoro di Messina l’Avar.

Crezzini ha diretto 14 gare in Serie B, e sarà la prima in questa stagione. Non ha mai diretto l’Empoli mentre sono due i precedenti col Südtirol, entrambi nella scorsa stagione ed entrambi vinto dagli altoatesini.