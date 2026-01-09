Gli Opta Facts della sfida tra Cesena e Empoli

Gli Opta Facts di Cesena-Empoli, diciannovesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domani, sabato 10 gennaio, alle ore 19:30 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.
L’Empoli ha segnato otto gol nelle ultime due sfide di Serie BKT contro il Cesena, solo uno in meno di quelli realizzati nelle precedenti sette gare contro i romagnoli.
Dopo aver ottenuto solo due successi (2N, 3P) nelle prime sette trasferte contro il Cesena in Serie BKT, l’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro (1P).
Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (4V 1N); la squadra romagnola aveva registrato quattro successi nelle precedenti 16 gare interne nella competizione (8N 4P).
L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1P), dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto un solo successo e subito sei sconfitte; la squadra toscana inoltre ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare esterne, dopo una serie di otto partite con almeno un gol subito.
Il Cesena ha segnato 11 reti nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo in Serie B, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra; in contrasto, i bianconeri hanno realizzato solo due gol nella prima mezz’ora di gioco.
Cristian Shpendi ha effettuato 21 tiri nello specchio in questo campionato, meno solamente di John Yeboah a quota 24; il calciatore del Cesena è quello con la più alta differenza tra Expected Goals (10.3) e reti effettivamente realizzate (sei) nella Serie BKT 2025/26.
In sole sette presenze in questa Serie BKT, Marco Nasti ha già segnato tre gol, superando le due reti realizzate in 26 partite nella Serie BKT 2024/25 con la Cremonese. Per la prima volta in cadetteria, il calciatore dell’Empoli ha segnato in due presenze di fila.
