Le parole di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Cesena-Empoli

“Il Cesena è una squadra che non va sottovalutata – ha dichiarato il tecnico azzurro -, fastidiosa da affrontare, lo scorso anno sono arrivati ai playoff e non hanno cambiato identità, inoltre hanno fatto innesti importanti. Una squadra che non concede tanto e che sa attaccare gli spazi, sono bravi a riattaccare quando li attacchi tu. Giocheremo in un ambiente caldo e che si fa sentire. Non la considero una sorpresa del campionato. Sono simili a noi per molte cose, anche come livello. Sarà una gara bella in cui dovremo cercare risposte. L’approccio sarà importante, non dovremo subire la loro intensità. Dovremo saper accettare la partita e le sue difficoltà. Voglio la stessa abnegazione di sempre da parte di tutti, sfruttando la tecnica che abbiamo”.







“Dalla squadra sono rimasto sorpreso positivamente alla ripresa – ha proseguito -, abbiamo fatto otto giorni di allenamento fatti bene anche se quello di oggi non mi ha reso del tutto soddisfatto. Per domani recuperiamo due giocatori importanti come Lovato ed Elia mentre non ci sarà Yepes per squalifica. Di fronte alle assenze dovremo fare di necessità virtù. Siamo una squadra in crescita attraverso le prestazioni ed i risultati. Una partita non dà le risposte ma le conferme le devi andare a cercare perché chiunque può giocare una gara alla pari con una squadra di alta classifica. Stare e confermarsi in una certa posizione fa la differenza. Ad ora non abbiamo dimostrato di essere così bravi come quelle che ci sono davanti. Abbiamo venti gare per dimostrarlo a partire da domani. Sappiamo che non sarà facile portare a casa un risultato positivo ma questo deve essere il nostro obiettivo”.







“Il nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli? – ha concluso Dionisi – Lo conoscevo già da anni, non abbiamo mai lavorato insieme, ci stiamo conoscendo sul campo. Si è messo subito a disposizione come direttore, le condizioni per fare bene ci sono. Con Stefanelli ci eravamo sentiti anni fa ma non se ne era fatto niente. Mercato? Non mi piace parlarne, non è mio di mio interesse e non ci porta vantaggi. Io ho detto alla società che la squadra così mi piace. Un mese è lungo e dovremo gestire questo momento per ripartire da dove avevamo finito. Se arriva qualcuno deve essere allineato, ma non ho dubbi sul lavoro della società, però se arriva deve esserlo, la squadra lo è e non dobbiamo perdere questo: fa troppo la differenza in questa categoria rispetto alle qualità. Dobbiamo ripartire dall’ultima partita, domani inizia un altro campionato ed un altro percorso. Per la formazioni farò le mie valutazioni in base a chi sta bene, ci sarà bisogno di giocatori importanti anche a gara in corso”.





