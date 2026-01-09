Le curiosità di Cesena-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Cesena e Empoli, diciannovesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domani, sabato 10 gennaio, alle ore 19:30 all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena.







I PRECEDENTI: VANTAGGIO AZZURRO NELLE SFIDE ROMAGNOLE







– Nei 22 precedenti ufficiali in Romagna si registrano 7 successi bianconeri (ultimo 1-0 nella serie B 2013/14), 7 pareggi (ultimo 2-2 nella serie A 2014/15) ed 8 vittorie azzurre (ultima 3-2 nella serie B 2017/18).





I MOMENTI GOL BIANCONERI







– 18 gol sui 25 totali segnati dal Cesena a cavallo della pausa, di cui in specifico 11 dal 31’ al 45’ recuperi compresi e 7 dal 46’ al 60’.





I GOL DELLA PANCHINA AZZURRA







– Empoli squadra cadetta regina nel 2025/26 per reti firmate da subentranti, 10 finora per i toscani.





IL DECISIVO NASTI







– Marco Nasti ha segnato prima della pausa natalizia la sua 3° rete nella B 2025/26 ed è il giocatore più decisivo dei toscani, con 7 punti portati grazie alle sue reti determinanti, le vittorie contro ed il pari interno 1-1 contro il Frosinone.





QUANTI EX NELLA SFIDA TRA CESENA E EMPOLI







– Simone Bastoni, Michele Castagnetti e Marco Olivieri da una parte; Joseph Ceesay, Marco Curto, Andrea Fulignati e Stiven Shpendi dall’altra: questi gli ex della sfida tra Cesena e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Bastoni ha giocato a Empoli nella stagione 2023/24, collezionando 16 presenze ed 1 rete; 40 presenze e 1 gol per Michele Castagnetti nel campionato 2017/18 mentre Marco Olivieri conta 30 presenze e 6 gol nel torneo 2020/21. Venendo agli ex Cesena, Ceesay ha giocato in bianconero 32 partite la scorsa stagione, mentre Curto ha vestito la maglia dei romagnoli da luglio 2025 a gennaio 2’25 con 15 presenze e 2 gol. Fulignati ha giocato a Cesena nel campionato 2017/18, 33 presenze per lui, mentre Shpendi conta 33 presenze e 13 gol nella stagione 2022/23.





LE SFIDE TECNICHE: MIGNANI IMBATTUTO CON DIONISI







– Tra Michele Mignani ed Alessio Dionisi 2 precedenti tecnici, il doppio Cesena-Palermo nella B dell’anno scorso, 1 successo ed 1 pareggio in favore del mister dei romagnoli.





L’ARBITRO: TREMOLADA







– Paride Tremolada di Monza dirigerà la gara del “Manuzzi-Orogel”. In B conta finora 27 presenze con 11 successi interni, 8 pareggi e 8 vittorie fuori casa, 12 rigori e 6 espulsioni. In stagione conta 6 presenze con score di 4 vittorie in casa, 1 esterna ed 1 pareggio. Con il Cesena 1 vittoria e 2 sconfitte su 3 incroci, con l’Empoli unico incrocio a Modena quest’anno in B, sconfitta 1-2 degli azzurri.



