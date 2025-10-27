Verso Empoli-Sampdoria: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero 40 quella in programma domani sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Sampdoria. Nei trentotto precedenti complessivi disputati fino ad oggi, il bilancio vede 11 successi azzurri, 10 pareggi e 18 vittorie blucerchiate. Limitando invece il confronto alle gare giocate ad Empoli, 19 tra campionato e Coppa Italia, il bilancio è di 7 vittorie azzurre, 6 pareggi e 6 successi doriani.







La prima sfida tra le due squadre risale alla stagione 1986/87, quella della prima storica partecipazione dell’Empoli in Serie A: la gara terminò 0-0. Nuovo incrocio l’anno successivo e nuovo pareggio, 2-2, con la doppietta di Vialli a rispondere alle reti azzurre di Cucchi ed Ekström.

La sfida torna nel campionato 1997/98, quando gli azzurri di Luciano Spalletti si imposero 4-1, grazie alla doppietta di Martusciello e ai gol di Tonetto ed Esposito. Nel campionato successivo arrivò invece la prima vittoria blucerchiata al Castellani Computer Gross Arena, con Pecchia a decidere la gara del febbraio 1999. A fine stagione entrambe le squadre retrocessero, ritrovandosi in Serie B nel torneo 1999/00: a decidere quella sfida fu Di Natale, autore dell’1-0 per l’Empoli all’epoca guidato da Gustinetti. La gara si ripeté anche nelle due stagioni successive, sempre in B, con uno 0-0 e una vittoria empolese per 2-0 firmata da Belleri e Di Natale.

Si torna in Serie A nel campionato 2003/04, con Rocchi a pareggiare l’autorete iniziale di Belleri per l’1-1 finale. Retrocesso ma subito ripromosso, l’Empoli ritrova la Sampdoria per tre campionati consecutivi: nell’aprile 2006 gli azzurri vinsero 2-1 con doppietta di Buscè e gol di Flachi per i doriani; un anno più tardi arrivò un nuovo successo empolese, 2-0 firmato Saudati-Matteini, mentre nella sfida del marzo 2008 furono i blucerchiati ad imporsi 2-0 grazie a Sammarco e all’autorete di Marzorati.

Dopo la retrocessione, le due squadre si affrontarono nuovamente nella stagione 2011/12. In agosto, in Coppa Italia, l’Empoli di Aglietti si impose 2-1 con le reti di Buscè e Tavano, ma in campionato la Sampdoria restituì il favore vincendo 3-1 con la doppietta dell’ex Pozzi e il gol di Bertani, che resero vano il centro azzurro di Tavano.

Si arriva così ai precedenti più recenti, tutti in Serie A e spesso poco fortunati per gli azzurri. Nell’ultima casalinga della gestione Sarri, finì 1-1 al Castellani con le reti di Pucciarelli e del doriano Eto’o nel finale; identico punteggio nella stagione successiva, con l’Empoli che, grazie a Laurini, rimontò il vantaggio iniziale di Quagliarella. Nell’agosto 2016 la Samp di Giampaolo vinse 1-0 con gol di Muriel, mentre nel dicembre 2018 arrivò il 4-2 blucerchiato: vantaggio empolese di Pasqual, reti di Quagliarella e Ramirez, momentaneo pari di Caputo e infine la doppietta decisiva di Caprari. Nel settembre 2021 la Samp si impose 3-0 con doppietta di Caputo e gol di Candreva, mentre l’ultimo confronto, nel gennaio 2023, vide il successo azzurro per 1-0 grazie alla rete di Ebuehi.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate al Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Sampdoria

1986/87 Serie A Empoli-Sampdoria 0-0

1987/88 Serie A Empoli-Sampdoria 2-2

1997/98 Serie A Empoli-Sampdoria 4-1

1998/99 Serie A Empoli-Sampdoria 0-1

1999/00 Serie B Empoli-Sampdoria 1-0

2000/01 Serie B Empoli-Sampdoria 0-0

2001/02 Serie B Empoli-Sampdoria 2-0

2003/04 Serie A Empoli-Sampdoria 1-1

2005/06 Serie A Empoli-Sampdoria 2-1

2006/07 Serie A Empoli-Sampdoria 2-0

2007/08 Serie A Empoli-Sampdoria 0-2

2011/12 Serie B Empoli-Sampdoria 1-3

2011/12 Coppa Italia 3° Turno Empoli-Sampdoria 2-1

2014/15 Serie A Empoli-Sampdoria 1-1

2015/16 Serie A Empoli-Sampdoria 1-1

2016/17 Serie A Empoli-Sampdoria 0-1

2018/19 Serie A Empoli-Sampdoria 2-4

2021/22 Serie A Empoli-Sampdoria 0-3