Report allenamento – mercoledì 19 novembre

RIGUTINO – La squadra amaranto si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Rigutino per una nuova seduta di lavoro. Dopo la consueta messa in azione, il gruppo ha svolto un circuito di forza mirato a consolidare la condizione atletica, seguito da un approfondito lavoro a reparti. La sessione si è chiusa con una partita a pressione, utile a mantenere alta l’intensità e la concentrazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’Arezzo tornerà in campo domani, giovedì 20 novembre, sempre al Centro Sportivo di Rigutino, con una seduta programmata in mattinata.

Bollettino sanitario – Shaka Mawuli Eklu

Il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, uscito anzitempo nella sfida casalinga contro il Bra a causa di uno scontro di gioco, ha riportato una frattura allo zigomo destro. Gli esami specialistici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico: verrà quindi adottato un trattamento conservativo. Il giocatore potrà tornare ad allenarsi con l’ausilio di una mascherina protettiva e, in maniera graduale, riprenderà un’attività completa con il gruppo.