Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la diciottesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di Empoli-Frosinone, gara 26 in programma sabato 27 dicembre alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Marco Trinchieri di Milano e Gilberto Laghezza di Mestre gli assistenti; Gerardo Simone Caruso di Viterbo il IV uomo; Manuel Volpi di Arezzo il Var e Francesco Fourneau di Roma 1 l’Avar.







Pezzuto ha diretto 163 gare in Serie B, sette in questa stagione. Sono 8 i precedenti con gli azzurri, con 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. La prima direzione azzurra fu Cremonese-Empoli del dicembre 2017 terminata 1-1; nello stesso torneo il successo esterno con l’Ascoli nel gennaio 2018 per 2-1. Ha poi arbitrato lo 0-0 con il Crotone nella stagione 2019-2020 e sempre nello stesso campionato la sconfitta 1-0 sul campo del Cosenza ed il pari casalingo col Benevento 0-0. Nel torneo 2020-21 in Coppa Italia ha diretto Benevento-Empoli 2-4; nel gennaio del 2023 in Serie A il pareggio 2-2 sul campo della Lazio; infine il pari casalingo dello scorso ottobre 1-1 contro il Venezia. Sedici i confronti col Frosinone, con 7 vittorie ciociare, 3 pareggi e 6 sconfitte.





