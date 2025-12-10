UNA CITTA’, MILLE SPORT, UNA PASSIONE GRANATA

In

occasione

della

partita

di

Serie

C

Sky

Wifi

Pontedera-Sambenedettese

(domenica

14

dicembre,

ore

14:30,

Stadio

Mannucci),

l’US

Città

di

Pontedera

lancia

un’iniziativa

speciale

rivolta

a

tutte

le

società

sportive

del

territorio,

indipendentemente

dalla

disciplina

o

dalla

Federazione

di

appartenenza.





“Pontedera

ha

bisogno

del

cuore

della

sua

gente.

E

quel

cuore

siete

voi”.





«Da

questo

appello

nasce

il

mio

invito

a

vivere

insieme

la

giornata

di

domenica

14

dicembre,

quando

il

nostro

Stadio

“Ettore

Mannucci”

aprirà

le

sue

porte

non

solo

al

calcio,

ma

all’intera

anima

sportiva

della

città.





Non

sarà

una

semplice

partita,

ma

un

momento

in

cui

Pontedera

potrà

dimostrare

ancora

una

volta

ciò

che

la

contraddistingue:

la

capacità

di

unirsi,

di

emozionarsi,

di

far

sentire

la

propria

voce

come

una

sola.

È

l’orgoglio

di

una

comunità

viva,

passionale,

radicata

nella

propria

storia

sportiva

e che

vive

lo

sport

come

patrimonio

condiviso.





La

giornata

di

domenica

vuole

essere

un

grande

abbraccio

collettivo,

un’occasione

per

riconoscere

ciò

che

siamo:

una

città

che

crede

nello

sport

come

spazio

di

crescita

e

come

valore

identitario.





Per

questo

rivolgo

un

invito

sincero

e

sentito

a

tutte

le

società

sportive

del

nostro

territorio,

senza

distinzione

di

disciplina,

età

o

categoria.

Dal

calcio

alla

pallavolo,

dal

nuoto

al

rugby,

dall’atletica

alla

danza,

dalle

arti

marziali

alla

scherma,

fino

alle

realtà

più

piccole

ma

ricche

di

entusiasmo:

ognuna

rappresenta

un

tassello

fondamentale

della

nostra

comunità,

un

esempio

quotidiano

di

impegno,

passione

e

appartenenza.





Al

centro

di

questa

giornata

ci

sono

i

giovani.

Vogliamo

che

sentano

lo

stadio

pulsare,

che

vivano

l’emozione

del

tifo,

che

comprendano

quanto

lo

sport

possa

unire,

motivare

e

far

sognare.

Domenica

potranno

sentirsi

parte

di

qualcosa

di

più

grande,

protagonisti

di

un

pomeriggio

che

parla

di

appartenenza,

fierezza

e

futuro.





Per

questo

vi

chiedo

di

essere

al

Mannucci,

tutti

insieme.

Perché

quando

una

città

si

unisce

intorno

allo

sport,

la

sua

voce

diventa

un

coro

indimenticabile.

Pontedera

è

una

città

di

valori,

una

città

che

sa

farsi

sentire,

che

sa

stringersi

intorno

alle

proprie

squadre,

che

non

ha

mai

smesso

di

credere

nel

lavoro,

nel

sacrificio

e

nell’orgoglio

di

esserci.





Con

questo

spirito

vi

invito

a

riempire

gli

spalti del

“Mannucci”,

ad

accendere

i

colori,

a

trasformare

lo

stadio

in

un’unica

grande

voce.





Pontedera

c’è.

Pontedera

è

orgogliosa.

Pontedera

siete

voi.





Vi

aspetto,

tutti.





Simone

Millozzi

–

U.S.

Città

di

Pontedera»