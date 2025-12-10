UNA CITTA’, MILLE SPORT, UNA PASSIONE GRANATA

In
occasione
della
partita
di
Serie
C
Sky
Wifi
Pontedera-Sambenedettese
(domenica
14
dicembre,
ore
14:30,
Stadio
Mannucci),
l’US
Città
di
Pontedera
lancia
un’iniziativa
speciale
rivolta
a
tutte
le
società
sportive
del
territorio,
indipendentemente
dalla
disciplina
o
dalla
Federazione
di
appartenenza.
“Pontedera
ha
bisogno
del
cuore
della
sua
gente.
E
quel
cuore
siete
voi”.
«Da
questo
appello
nasce
il
mio
invito
a
vivere
insieme
la
giornata
di
domenica
14
dicembre,
quando
il
nostro
Stadio
“Ettore
Mannucci”
aprirà
le
sue
porte
non
solo
al
calcio,
ma
all’intera
anima
sportiva
della
città.
Non
sarà
una
semplice
partita,
ma
un
momento
in
cui
Pontedera
potrà
dimostrare
ancora
una
volta
ciò
che
la
contraddistingue:
la
capacità
di
unirsi,
di
emozionarsi,
di
far
sentire
la
propria
voce
come
una
sola.
È
l’orgoglio
di
una
comunità
viva,
passionale,
radicata
nella
propria
storia
sportiva
e che
vive
lo
sport
come
patrimonio
condiviso.
La
giornata
di
domenica
vuole
essere
un
grande
abbraccio
collettivo,
un’occasione
per
riconoscere
ciò
che
siamo:
una
città
che
crede
nello
sport
come
spazio
di
crescita
e
come
valore
identitario.
Per
questo
rivolgo
un
invito
sincero
e
sentito
a
tutte
le
società
sportive
del
nostro
territorio,
senza
distinzione
di
disciplina,
età
o
categoria.
Dal
calcio
alla
pallavolo,
dal
nuoto
al
rugby,
dall’atletica
alla
danza,
dalle
arti
marziali
alla
scherma,
fino
alle
realtà
più
piccole
ma
ricche
di
entusiasmo:
ognuna
rappresenta
un
tassello
fondamentale
della
nostra
comunità,
un
esempio
quotidiano
di
impegno,
passione
e
appartenenza.
Al
centro
di
questa
giornata
ci
sono
i
giovani.
Vogliamo
che
sentano
lo
stadio
pulsare,
che
vivano
l’emozione
del
tifo,
che
comprendano
quanto
lo
sport
possa
unire,
motivare
e
far
sognare.
Domenica
potranno
sentirsi
parte
di
qualcosa
di
più
grande,
protagonisti
di
un
pomeriggio
che
parla
di
appartenenza,
fierezza
e
futuro.
Per
questo
vi
chiedo
di
essere
al
Mannucci,
tutti
insieme.
Perché
quando
una
città
si
unisce
intorno
allo
sport,
la
sua
voce
diventa
un
coro
indimenticabile.
Pontedera
è
una
città
di
valori,
una
città
che
sa
farsi
sentire,
che
sa
stringersi
intorno
alle
proprie
squadre,
che
non
ha
mai
smesso
di
credere
nel
lavoro,
nel
sacrificio
e
nell’orgoglio
di
esserci.
Con
questo
spirito
vi
invito
a
riempire
gli
spalti del
“Mannucci”,
ad
accendere
i
colori,
a
trasformare
lo
stadio
in
un’unica
grande
voce.
Pontedera
c’è.
Pontedera
è
orgogliosa.
Pontedera
siete
voi.
Vi
aspetto,
tutti.
Simone
Millozzi
–
U.S.
Città
di
Pontedera»
Per
garantire
la
massima
partecipazione,
l’accesso
degli
atleti
sarà
gratuito,
così
come
saranno
messi
a
disposizione
biglietti
d’ingresso
gratuiti
per
accompagnatori
e
dirigenti,
fino
a
esaurimento
della
disponibilità.
Le
società
interessate
dovranno
inviare
la
propria
richiesta
entro
venerdì
12
dicembre,
compilando
l’apposito
file
Excel
(Modulo
richiesta
partecipazione
e
biglietti)
e
trasmettendolo
via
mail
all’indirizzo
settoregiovanilepontedera@gmail.com.
Gli
atleti
e
gli
accompagnatori
dovranno
presentarsi
all’ingresso
della
Gradinata
“Diego
Savelli”
almeno
un’ora
prima
dell’inizio
dell’incontro.
Nel
modulo
sarà
necessario
indicare:
•
un
accompagnatore
ogni
quattro
giovani
partecipanti,
compreso
un
responsabile
del
gruppo;
•
ogni
società
dovrà
compilare
il
modulo
per
la
richiesta;
soltanto
ad
accompagnatori,
dirigenti,
genitori
e/o
atleti
maggiorenni
sarà
rilasciato
un
biglietto
gtratuito
inviato
alla
email
indicata,
da
stampare
e
portare
allo
Stadio;
•
un
recapito
telefonico
del
referente
che
sarà
presente
presente
all’evento
per
eventuali
comunicazioni
organizzative.