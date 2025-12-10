Pianese a caccia di un altro risultato utile, Fabrizi: “Juve Next Gen banco di prova importante”

L’attaccante bianconero ha parlato in vista dell’anticipo di venerdì sera ad Alessandria

“Penso che da inizio anno stiamo facendo un percorso positivo. In quest’ultimo periodo stiamo andando bene, e potevamo avere anche qualche punto in più se non fosse stato per alcune situazioni”. È un bel momento quello che sta attraversando la Pianese. Le zebrette, dopo aver conquistato sette punti nelle ultime tre partite, non si vogliono fermare: a suonare la carica in casa bianconera è Luca Fabrizi: “Ci stiamo allenando nel migliore dei modi e i risultati ottenuti sono il frutto del duro lavoro che facciamo quotidianamente”.

Parlando della prossima avversaria, la Juventus Next Gen – che le zebrette andranno a far visita venerdì ad Alessandria –, l’attaccante bianconero invita a tenere alta la guardia. “Sarà una partita difficile come tutte le sfide di questo girone. Loro sono una squadra giovane, composta da ragazzi molto motivati e che vestono una maglia importante come quella della Juventus. Sicuramente per noi è un banco di prova importante, e andremo lì con l’obiettivo di portare a casa punti, cosa che per noi è fondamentale. Ci stiamo preparando al meglio anche per questa sfida, lavorando tutti i giorni al massimo sul campo”. “Dobbiamo affrontare una partita alla volta – spiega Fabrizi soffermandosi sulle ultime due sfide di andata –: ora testa alla Juve, poi ci sarà la Ternana, poi ci riposeremo un po’ e poi ripartiremo col girone di ritorno, che sicuramente sarà molto più complicato come ogni anno. Noi vogliamo toglierci tante soddisfazioni”.

“Alla Pianese mi sto trovando bene. L’unico dispiacere è l’aver avuto piccolo problemino fisico di troppo che non mi ha permesso di dare continuità alle mie prestazioni, ma sto cercando di lavorare il più possibile per farmi trovare pronto e riconquistare questa continuità. È sempre importante – conclude Fabrizi – dare una mano alla squadra ogni volta che si viene chiamati in causa: gli obiettivi di gruppo vanno sempre messi davanti rispetto a quelli personali”.

